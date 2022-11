Koopkrachtcrisis NL V Door de koopkrachtcrisis is de decembermaand niet voor iedereen even feestelijk

Hoge energiekosten, gierende inflatie en dus sterk stijgende prijzen; steeds meer mensen worden de dupe van de koopkrachtcrisis. We volgen deze weken Amsterdammers in het dagelijks leven. Hoe knopen zij de eindjes aan elkaar? Vandaag zijn we weer bij Priscilla en haar zoontje Jace uit Nieuw-West. Hoe zorgt ze als moeder voor een feestelijke decembermaand ondanks haar krappe budget?

Priscilla kan moeilijk rondkomen ondanks haar baan van 32 uur per week als verzorgende in een instelling voor korsakov-patiënten. Dat komt doordat ze door omstandigheden is ze in de schulden is geraakt en de prijzen van voeding en andere eerste levensbehoeften enorm zijn gestegen. Ondanks haar krappe budget wil ze er straks voor haar zoontje Jace (4) een feestelijke decembermaand van maken. Met kunst en vliegwerk zet ze alles op alles zodat hij niets merkt van de koopkrachtcrisis die haar treft.

Quote "Gelukkig zijn er organisaties die ervoor zorgen dat mijn zoontje Jace goed bedeeld wordt in december." priscilla de jager

Sinds september dit jaar volgt AT5 Priscilla de Jager uit Nieuw-West, die op elk moment van de dag geld moet besparen om rond te komen. In aflevering 4 van onze serie over de Koopkrachtcrisis zien we hoe ze dat doet. "Op sites voor gratis spullen, ritsel ik alles bij elkaar." Zie hieronder aflevering 4

AT5

En wat merkt Jace van de koopkrachtcrisis waarvan zijn moeder de dupe is? Priscilla vindt het moeilijk dat haar zoon het doorheeft dat ze weinig te besteden heeft. "Een kind zou daar niet mee bezig zou moeten zijn." Zie hieronder aflevering 3.

AT5