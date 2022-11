Personeel Bijenkorf staakt tijdens de populairste koopjesdag van het jaar: "Een dubbel gevoel"

Niet eerder sinds Black Friday een begrip is in Nederland, werd er op deze dag gestaakt, vertelt Rosa Kösters, stakingsonderzoeker bij het International Institute of Social History (IISH). Deze dag werd speciaal gekozen om aandacht te vragen voor het lage loon bij de Bijenkorf en in de algehele winkelsector. "We willen laten merken dat er zonder werknemers niets wordt verkocht", zegt Linda Vermeulen van de FNV." De eisen van de medewerkers? "We willen voor iedereen een loonsverhoging van tien procent. Ook het minimumloon moet omhoog van 10,50 euro naar 14 euro", aldus Vermeulen.

Volgens het warenhuis is inflatie niet het juiste uitgangspunt voor loononderhandelingen: "De overheid heeft immers maatregelen genomen om de gevolgen van de inflatie voor mensen te verzachten", aldus een woordvoerder. Wel zegt het warenhuis een loonsverhoging van 6 procent door te voeren: "Met een salarisverhoging van 6% dragen we dus bij aan het repareren van het verwachte koopkrachtverlies", meldt de Bijenkorf.

Beperkt aantal bezoekers

Het personeel geeft aan dat het dubbel is om op de Dam te staan in plaats van achter de kassa: "Ik had liever daar gestaan in de drukte, maar er wordt best wel veel van ons verwacht. Zeven dagen inzetbaar, tot 's avonds 21 uur. Dat maakt allemaal niet uit, maar er mag best wel wat meer tegenover staan."

Door de staking besloot de Bijenkorf om op sommige momenten een beperkt aantal bezoekers binnen te laten. Daarnaast zijn er een aantal horeca-afdelingen tijdelijk gesloten.

Volgens Vermeulen is het bijzonder dat de medewerkers in zulke groten getale zijn gekomen omdat het niet in de 'cultuur' zit van winkelpersoneel. Maar inflatie en de stijgende prijzen hebben daar dit jaar verandering in gebracht. Ook zijn eerdere stakingen, zoals die bij de NS in september, een inspiratie geweest om actie te voeren.

Of de staking succesvol gaat zijn is moeilijk te zeggen. "Uit data weten we dat staken in 59 procent van de gevallen iets oplevert. Maar in dit geval weten we het niet, omdat er niet vaak gestaakt wordt", aldus Köster.