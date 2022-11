As-Siddieqscholen moesten op last van gemeente integriteitsonderzoek ondergaan

Het bestuur van de islamitische basisscholengemeenschap As-Siddieq moest van de gemeente een integriteitsonderzoek ondergaan. Het was de eerste onderwijsinstelling in Nederland die het zogeheten Bibob-onderzoek moest ondergaan.

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan AT5 na onderzoek van Het Parool. De islamitische scholengemeenschap heeft drie locaties in de stad: Al Maes in De Baarsjes, Al Jawhara in de Indische Buurt en Al Yaqoet in Noord.

Aanleiding voor het onderzoek waren de banden tussen de scholengemeenschap en de El-Tawheedmoskee in West. "De moskee werd in 2018 in de media in verband gebracht met radicalisering en terrorisme", laat een woordvoerder weten. Daarnaast heeft ook de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) vragen gesteld aan medewerkers van de onderwijsinstelling over bestuursvoorzitter Samy Deghedy, zo schrijft de krant.

Salafistische Moskee

El-Tawheed wordt gezien als het voornaamste salafistische centrum van de stad, een orthodoxe stroming binnen de islam. De moskee verzorgt in het weekend Arabische en islamitische les aan de kinderen van de basisschool in De Baarsjes. De inhoud daarvan zou ook voor de staf van de As-Siddieqscholen onbekend zijn.

Een Bibob-onderzoek moet er voor zorgen dat vergunningen die door de Nederlandse staat of de gemeente worden afgegeven niet worden misbruikt voor criminele activiteiten. Het onderzoek naar de scholengemeenschap heeft niet geleid tot een weigering van de scholen, wel heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en het bestuur.

De scholengemeenschap was zaterdagmiddag niet beschikbaar voor commentaar.