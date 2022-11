Stad NL V Buurt wil geen Slavernijmuseum op Java-eiland, maar een park: "We hebben het zelf ontworpen"

Bewoners van Java-eiland in Oost hebben het heft in eigen handen genomen. In 2018 wilde de toenmalige wethouder namelijk een park realiseren op de Kop van Java, maar dat is er nooit gekomen. Daarom heeft de buurt zélf een park ontworpen. Nu het gebied een mogelijke locatie is voor het Nationaal Slavernijmuseum, is de noodzaak volgens de bewoners nog groter.

"Hier zou eerst de brug naar Noord komen", vertelt buurtbewoner Bert Krommerij. Sinds 2001 woont hij op Java-eiland en hij verdiept zich al jaren in de dossiers rondom de Kop van Java. "Hier zou toen een park komen in combinatie met die brug." De optie voor de brug via het Java-eiland was al in 2019 van de baan, en daarna werd er ook niet meer over het park gesproken. 'Soort afvalputje' Volgens de buurt lijkt het alsof de gemeente niet goed weet wat ze met het lege stukje Amsterdam (op wat bankjes en een monument na) aan moeten. "Dan wordt het een soort afvalputje", zegt Krommerij, die het gebied juist het 'mooiste stukje Amsterdam' noemt. "Er staan hier naast het monument al sinds 2007 hekken. In 2009 kwam hier een tijdelijke school, die na vijf jaar weg zou zijn." Maar ook het schoolgebouw staat er nog en wordt nu gebruikt door Oekraïense vluchtelingen. "Alles krijgt wel steeds een functie, maar het is allemaal tijdelijk."

Quote "Omdat het nu een shabby uitstraling heeft, wordt er van alles neergezet" Huub Juurlink, buurtbewoner en architect

Buurtbewoner Huub Juurlink is van beroep stedelijk landschapsarchitect. Samen met verschillende partijen uit de buurt ontwierp hij een nieuw stadspark voor de Kop. "Omdat het nu een shabby uitstraling heeft, wordt er inderdaad van alles neergezet. Zo ook een boksbal, een triminstrument en er is een hondenveld. Maar het is niet optimaal ingericht." Nationaal Slavernijmuseum Deze maand werd bekend dat de Kop van Java ook één van de negen mogelijke locaties voor het Nationaal Slavernijmuseum is. "We zijn niet tegen een Slavernijmuseum. Ik snap zelfs dat ze het hier misschien willen bouwen", zegt Krommerij. "Het is een prachtige plek, maar het is wel afgezonderd. Er zijn andere plekken waar het beter tot z'n recht zou komen." Ook zal het natuurlijk een groot deel van het uitzicht over het IJ 'verpesten'. "Iemand maakte eerder de vergelijking: het is een beetje alsof een lang iemand voor je gaat zitten in de bioscoop." Krommerij hoopt daarbij dat het niet een politiek prestigeproject wordt en verwijst daarbij naar Theater de Meervaart in Osdorp. "Ik hoop niet dat we straks uit drie locaties mogen kiezen."

In het ontwerp van Juurlink krijgen onder andere het hondenveldje, het skatepark en de buurttuin allemaal een eigen plek. Daarnaast wil hij meer gras dan er nu al ligt. Juurlink: "Ik pleit ervoor om het leeg te houden. Er is al weinig openbare groene ruimte op het eiland. De Bogortuin zit zomers vol."

Quote "De Kop van Java zal sowieso worden opgeknapt. Dat verdienen de bewoners" woordvoerder stadsdeel Oost

Het stadsdeel laat weten dat de Kop van Java hoe dan ook gaat worden aangepakt, of het museum er komt of niet. "Dat verdienen de bewoners, uitstellen is geen optie." Daarnaast waarderen ze de betrokkenheid van de buurt bij het gebied. "We zullen de wensen van bewoners serieus nemen." Krommerij en Juurlink overhandigen vandaag het ontwerp aan het stadsdeel. De locatie van het Slavernijmuseum moet in januari bekend worden.