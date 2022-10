Opnieuw inspraak voor De Meervaart, maar theater komt in het water: "Beslissing is al genomen"

Verrassend was de mededeling van het college dat zij het nieuwe theater van De Meervaart nu in het zuidwestelijke hoekje van de Sloterplas wil gaan bouwen. Omwonenden vinden het nog steeds een slecht plan.

AT5

"Dit is tegen de zin van de omwonenden, we zijn volkomen genegeerd. Ons werd verteld dat we inspraak hadden gehad en dat is gewoon niet waar", zegt Anthony Cowl die in de Anslijnflat woont. Voor het uitzicht dat hij van zijn balkon heeft, is de nieuwe voorkeursplek niet geheel onnadelig. Maar het feit dat er in de Sloterplas gebouwd gaat worden, daar kan de Amsterdammer met zijn hoofd nog steeds niet bij.



Aanvankelijk was een plek op de zuidwest-oever een no go voor het stadsbestuur vanwege het groen daar. Maar er vlak voor, op het water, kan het volgens wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening, D66) wel. "Het is geen onderdeel van de Hoofd Groenstructuur, nu niet en straks ook niet bij de nieuwe Hoofd Groenstuctuur. We hebben natuurlijk met alle verschillende adviezen rekening gehouden en we denken uiteindelijk dat dit de best inpasbare plek is."

Quote "In mijn beleving is deze locatie altijd onderdeel geweest van het zoekgebied" wethouder van dantzig over de nieuwe plek in de zuidhoek

Volgens Van Dantzig is deze plek het best bereikbaar, daardoor zijn er minder bruggen nodig en dat scheelt weer in de kosten. "En we denken dat hij hier ook het meest recht doet aan het weidse uitzicht van de Sloterplas", aldus de wethouder.



Volgende week maandag zal Van Dantzig tijdens een 'informatiemarkt' de plannen voor het hele Osdorpplein verdedigen: "Ik weet dat we een heel aantal dingen verkeerd hebben gedaan, het is aan mij en dit nieuwe college om een frisse start te maken en te zorgen dat we de inspraak heel secuur doen, maar ook om duidelijk te zijn waar het nu wel en niet over gaat. De gemeenteraad heeft namelijk al eerder besloten dat de Nieuwe Meervaart in het water komt en wij leggen nu de beste locatie voor."