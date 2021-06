Raad geeft groen licht voor bouw Meervaart in Sloterplas

Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66 maakten vorige week al duidelijk dat ze instemmen met de bouw in het water. Ze voegden woensdagavond de daad bij het woord. Hierdoor ontstond er een meerderheid in de raad. Van de oppositiepartijen stemde alleen NIDA voor het plan.

Kritiek

De komst van het theater naar de Sloterplas is omstreden. Veel buurtbewoners zijn tegen bouwen in de plas, en op het participatietraject is veel kritiek geweest. Omwonenden zoals De Vrienden van de Sloterplas vinden dat het uitzicht verloren gaat en zijn van mening dat het participatie-traject niet goed verlopen is.

Coalitiepartij SP en oppositiepartijen zoals de Partij voor de Dieren en de VVD zijn hierom tegen de plannen. Zij zouden liever zien dat het nieuwe theater wordt gebouwd op de huidige locatie, maar wethouder Van Doorninck ziet dat niet zitten omdat het theater dan langere tijd dicht moet of tijdelijk op een ander locatie voorstellingen moet geven.

Opening

Nu er groen licht is, kan het college verder met het ontwikkelen van de bouwplannen. Het stadsbestuur hoopt het theater in 2025 te openen als Amsterdam 750 jaar bestaat. Met de bouw is bijna 100 miljoen euro gemoeid.