Met GroenLinks nu meerderheid voor theater in de Sloterplas: "Wel het liefst met een groen dak"

"En dan zeggen we dus toch, die voorkeurslocatie (in de Sloterplas. red.) is degene met de beste opties op dit moment," aldus GL-raadslid Nienke van Renssen. "Maar ik wil wel dat het toegankelijk is, laagdrempelig en bijvoorbeeld dat het ook groen en open is. Het liefst met een groen dak, want dat blijkt ook uit de participatie."

De oppositie, met uitzondering van BIJ1 en DENK, en ook coalitiepartij de SP zien in de ex aequo-uitkomst van het inspraaktraject des te meer reden om niet in de Sloterplas te bouwen, maar op de huidige plek van het theater aan het Osdorpplein. Anke Bakker (PvdD): "Dan hou je de plas mooi open en wijd. Een rustgebied voor veel Amsterdammers die daar komen. En op de huidige locatie kan je zoveel mooie dingen doen, je houdt geld over. Bouwen in het water gaat sowieso tegenvallen, we kennen de voorbeelden uit het buitenland. Het wordt een fiasco."



Maar voor bouwen op de huidige plek gingen en gaan de handen bij GroenLinks niet op elkaar, omdat volgens de partij de Meervaart dan drie jaar de deuren moet sluiten. Een alternatief zoeken voor die tijd, waar de stadsdeelcommissie in Nieuw-West wel oren naar had, is volgens Renssen geen oplossing: "Waarom we daar nu niet voor kiezen is omdat we willen, nu de samenleving weer opengaat, dat we investeren in mensen en in kunst en cultuur. En daarom is dat voor ons nu ook geen optie op dit moment."



Volgende week wordt er naar alle waarschijnlijkheid in de gemeenteraad definitief over de bouwplannen gestemd.