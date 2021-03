Participatie levert geen duidelijke nieuwe locatie op voor Meervaart, bal ligt bij stadsbestuur

Tijdens het participatietraject, waarbij omwonenden hun mening mochten geven over de plek van het nieuwe theater van de Meervaart, is geen duidelijke winnaar uit de bus gerold. Alle vijf de onderzochte locaties hebben vele voor- en nadelen, zo is de conclusie van de ambtenaren die het proces hebben begeleid. Het is nu aan het stadsbestuur en de gemeenteraad om een keuze te maken.

Maandagavond was de afsluitende bijeenkomst van wat, volgens de ambtenaren zelf, een breed participatietraject is geweest. ''Mijn indruk is dat er veel uit de kast is getrokken om u te informeren'', zei één van de sprekers tegen de ruim 130 aanwezigen. Om mensen mee te laten denken over de toekomst van de Meervaart werd van alles gedaan: van kranten tot een (online) bijeenkomst en van een app tot sociale mediacampagnes. Voorkeurslocatie Ondanks dat afgelopen zomer al een voorkeurslocatie werd voorgesteld door wethouders Touria Meliani (Cultuur) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke ordening), is er uiteindelijk wel over vijf mogelijke locaties gesproken: bij het stadsdeelkantoor, de Landtong, de huidige locatie, in de Sloterplas of op de hoek van de Lelylaan/ Meer en Vaart. Een overduidelijke voorkeur vanuit de participanten voor een locatie is er volgens de ambtenaren niet. Voor alle locaties werden de voor- en nadelen uitgebreid medegedeeld. ''De enquête gaf een verdeeld beeld over bouwen in de Sloterplas'', vertelde een ambtenaar nog wel. Ook werd er meermaals benoemd dat bouwen in de Sloterplas - de voorkeurslocatie van het college en de gemeenteraad - veel weerstand oproept.

In de chat konden mensen vragen stellen. Wat vooral opviel, was dat er veel rumoer is ontstaan nadat uit onderzoek van AT5 bleek dat de locatie van de nieuwe Meervaart in de Sloterplas al van tevoren lijkt te hebben vastgestaan. Vorige week nog moest wethouder Van Doorninck zich hierover verantwoorden aan raadsleden. Propagandamodus Kritische vragen over het taalgebruik van ambtenaren zoals 'propagandamodus' en 'de meeste mensen hebben geen idee waarover ze praten. Hoe groen is die Sloterplas nu eigenlijk..?', die na een Wob-verzoek openbaar werden gemaakt, werden maandagavond niet beantwoord. Wel liet een ambtenaar doorschemeren waarom sloop en nieuwbouw op de huidige locatie een groot nadeel kan worden voor de gemeente. Er is een recht uitgegeven aan een ontwikkelaar om daar een hotel te bouwen. ''We praten met de ontwikkelaar of een hotel nog het beste is voor deze plek. Maar het recht komt uit 2012. Daar hebben we mee te maken.'' Twee voetbalvelden groot Ook werd de vraag van enkele participanten over de oppervlakte van het nieuwe gebouw beantwoord: 14.000 m2. Ruim twee keer het voetbalveld in de Johan Cruijff Arena. Dit getal is al eerder in verschillende documenten genoemd, maar kwam toch voor verschillende deelnemers als een verrassing. Ambtenaren konden de participanten ook blij nieuws melden: er lopen namelijk gesprekken over de komst van een nieuwe bioscoop naar het Osddorpplein.

Quote ''Wij als college hebben een rijke oogst waaruit we kunnen kiezen. Het zal het niet makkelijk maken'' marieke van doorninck, wethouder ruimtelijke ordening

Politiek Waar misschien velen hadden gehoopt dat uit de participatiebijeenkomsten een overduidelijke nummer één locatie zou rollen, is het nu meer dan ooit duidelijk geworden dat het aan het college en de gemeenteraad is om een keuze te maken. 'Het was een bijzondere bijeenkomst. We nemen de participatie zwaarwegend mee, dat is onze belofte', zei wethouder Meliani in een afsluitend woord. Van Doorninck: ''Wij als college hebben een rijke oogst waaruit we kunnen kiezen. Het zal het niet makkelijk maken.'' Het college gaat de komende tijd naar de definitieve resultaten van het participatieproces kijken en wacht het ambtelijk advies naar aanleiding hiervan af. De voorlopige planning is dat medio april een besluit zal worden genomen over de locatie door het college.