Wethouder botst met oppositie over participatietraject nieuwe Meervaart

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) heeft woensdagmiddag verantwoording afgelegd over de ophef rondom het participatietraject van de nieuwe Meervaart. ''Ik ben tevreden over het participatietraject dat is gehouden. Er hebben enorm veel mensen aan meegedaan'', zei ze. De wethouder botste met kritische leden van de oppositie omdat ze onder andere niet inging op vragen over hoe ambtenaren onderling met elkaar communiceerden.

De gehele oppositie had een ingelast debat aangevraagd, nadat ophef was ontstaan na onderzoek van AT5 over het participatietraject voor het nieuwe theater. Wethouders Touria Meliani (Cultuur) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) hebben een uitgesproken voorkeur om te bouwen in de Sloterplas. Het participatietraject was vooral gericht op het meepraten over de invulling van het gebouw. ''Zeg maar: u kunt kiezen tussen rode en witte wijn'', opende Hélène de Bruine van ChristenUnie het debat. Controlerende taak Interrupties kwamen in eerste instantie vooral van de grootste partij in de raad GroenLinks. Zeeger Ernsting vroeg onder meer aan meerdere commissieleden of zij wel écht alle stukken hebben gelezen. ''Het participatietraject is juist heel transparant geweest. Alle verslagen van de bijeenkomsten staan online.'' Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren probeerde de interruptie van Ernsting voor te zijn. ''Ik doe dit vanuit mijn controlerende taak. Dat zouden andere partijen ook moeten doen, ook vanuit de coalitie.''

Quote ''Iedereen in de stad zou recht moeten hebben tot toegang tot kunst en cultuur'' Zeeger Ernsting, GROENLINKS

In zijn eigen inbreng zei Ernsting onder andere het debat te voorbarig te vinden. ''Het participatietraject wordt binnenkort afgerond, daarna moet het debat plaatsvinden.'' Verder hield de GroenLinkser een warm pleidooi voor het nieuwe theater. ''Het is wat ons betreft geen gift, geen cadeau, geen prestigeproject maar een noodzaak. Iedereen in de stad zou recht moeten hebben tot toegang tot kunst en cultuur.'' Informatie Hala Naoum Néhmé (VVD) sprak over manipulatie van het participatietraject. Ook deed ze haar beklag over incomplete informatie. ''De stukken roepen veel vragen op. Waarom vinden we tussen de Wob-stukken geen enkele mail of Whatsapp-bericht van de wethouders? Voor eind volgende week willen we alle stukken ongelakt hebben.'' Ook Diederik Boomsma (CDA) was kritisch. ''Het beeld dat nu is ontstaan, is funest. Hoe krijg je het voor elkaar als college om zoiets positiefs - het bouwen van een nieuw theater - te verzuren?'', vroeg hij zich hardop af. De verrassing tijdens het debat kwam vooral van van oppositiepartij Denk, die een draai in het dossier lijkt te hebben gemaakt. ''Een nieuw theater mag niet ten koste gaat van participatie en draagvlak. Het moet geen bestuurdersproject worden'', zei Ayşegül Kılıç. Ze vindt dat het college inmiddels de schijn tegen heeft.

Quote ''Wethouders, doe je huiswerk!'' tiers bakker, sp

Ook coalitiepartij SP haalde scherp uit naar het handelen van de wethouders in dit dossier. ''Doe je huiswerk!'', zei Tiers Bakker onder meer. ''De participatie dreigt een janboel te worden. Als er voorgesorteerd wordt op één optie, dan wordt er niet voldaan aan de uitspraak van wethouder Meliani in de gemeenteraad.'' Bakker uitte zich al eerder kritisch over het draagvlak voor een nieuw theater in de Sloterplas. Volgens Van Doorninck zijn de andere locaties gedurende het participatietraject weer op tafel gekomen, nadat bleek dat er geen overweldigende meerderheid voor of tegen voor bouwen in de Sloterplas was. ''Het allerbelangrijkste is dat er een nieuwe Meervaart komt'', zei ze. Kritische vragen Op meerdere kritische vragen over communicatie tussen ambtenaren, waarin onder andere werd gesproken over een 'propagandemodus' en laatdunkende opmerkingen werden gemaakt over bewoners, ging Van Doorninck niet in. ''Het gaat om het uiteindelijke participatietraject. Daar baseer ik mijn oordeel straks op'', zei de wethouder. Volgende week maandag is de slotbijeenkomst van het participatietraject. Medio april wordt er een besluit van het college verwacht.