SP wil nieuwe Meervaart op huidige plek theater: "Géén prestigeproject in de Sloterplas"

"We zetten een streep door de plannen voor een prestigeproject in de Sloterplas", zegt SP-raadslid Tiers Bakker. Volgens hem is er geen overtuigend draagvlak in de buurt, moet de Sloterplas beschermd worden en is het in crisistijd onverantwoord om aan een duur (100 miljoen) en risicovol bouwproject te beginnen. Bakker: "Bouwen in de Sloterplas kan hoge onvoorziene kosten met zich meebrengen. Daarvan kennen we de voorbeelden bij eerdere megaprojecten uit het verleden. Dit geld kan beter besteed worden aan toegankelijke kunst en cultuur in de buurt."

De SP wil dus, net als GroenLinks-wethouders Meliani (Kunst en Cultuur) en Van Doorninck (Ruimtelijke Ordening), ook investeren in kunst en cultuur in Nieuw-West, maar volgens de socialisten kunnen er miljoenen bespaard worden door op de huidige locatie van het theater te gaan bouwen. Dat geld wil de SP gebruiken om de programmering van de Meervaart tijdelijk ergens anders onder te brengen en om "een brede basis aan culturele voorzieningen" te realiseren in Nieuw-West.

SP niet nodig voor meerderheid

Vorig jaar zomer besloot de raad over "de voorkeurslocatie" in de Sloterplas voor het omstreden bouwplan. Uit gelekte documenten bleek later dat wethouders Van Doorninck en Meliani in mei al "een icoon" in de Sloterplas wilden. In het hierna opgetuigde participatietraject gingen ambtenaren in de "propagandamodus" om ook meer voorstanders van de plannen aan het woord te laten.



D66 en de PvdA zeiden onlangs juist voor de bouw in de Sloterplas te zijn, zodat er einde komt aan de onzekerheid. GroenLinks wikt nog, maar het is niet waarschijnlijk dat de fractie haar wethouders niet zal steunen. De SP is als vierde coalitiepartij in die zin niet nodig om een meerderheid te behalen. Waarschijnlijk wordt eind deze maand in de raad de knoop doorgehakt.