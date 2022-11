Hardrockband Metallica op Koningsdag in de Johan Cruijff Arena

Een van de grootste hardrockbands ter wereld Metallica treedt volgend jaar in de Johan Cruijff Arena op met hun wereldtournee. De band speelt op twee data, waarvan er één wel redelijk apart is, namelijk op 27 en 29 april. De 27e is het Koningsdag.

Het is de bedoeling dat de fans naar beide optredens gaan, je kunt in eerste instantie alleen tweedagentickets kopen. De optredens hebben een andere setlists, dat betekent dat de er andere nummers worden gespeeld. En ook zijn er verschillende voorprogramma's. Op Koningsdag treden de bands Architects en Mammoth WVH op, en de 29e deelt Metallica het podium met Five Finger Death Punch en Ice Nine Kills. De kaartverkoop voor een tweedagenticket begint vrijdag om 09.00 uur. Mochten er nog tickets over zijn dan begint 20 januari de voorverkoop voor een enkel concert.

In 2019 stond de hardrockband ook al in de Johan Cruijff Arena. Vele Metallica-fans stonden toen in de rij om hun helden te zien tijdens de WorldWired-tour. De band stond toen voor een uitverkocht stadion en speelde toen onder andere Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes.

The Weeknd

Aankomende vrijdag begint nog een kaartverkoop voor een artiest die volgend jaar in de Johan Cruijff Arena gaat optreden: The Weeknd. De bekende Canadese artiest staat op 24 juni in het stadion met zijn After Hours Til Dawn Tour. De kaartverkoop start om 12.00 uur.