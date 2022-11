Fractievoorzitter Denk over rellen Mercatorplein: "Het is een hooliganprobleem"

Waar er in de buurt veel onbegrip en schaamte is rondom de situatie op het Mercatorplein, is er volgens sommigen ook een andere kant van het verhaal die moet worden belicht. Zo denkt DENK-fractievoorzitter Sheher Khan dat de rellen laten zien dat er naar achterliggende factoren in de stad moet worden gekeken. Ook lokt dit volgens oud-jongerenburgemeester Achraf El Johari te veel racisme richting de Marokkaanse gemeenschap uit: "Het is niet goed te praten, maar het grootste deel van de Marokko-supporters wil hier niets mee te maken hebben."

"De overwinning is natuurlijk iets heel erg moois. Maar dat is nooit een reden om dit soort gedrag te vertonen", begint fractievoorzitter van DENK Sheher Khan. "Er zijn heel veel mensen die dit mooi en vol plezier hebben gevierd, maar er is ook een groep die naar het Mercatorplein is gegaan." Tot februari dit jaar was Achraf El Johari jongerenburgemeester. "Ik denk dat mensen zich hebben laten meeslepen in de groepsdruk van een paar relschoppers", geeft hij als verklaring. "Er is niet één verklaring, maar het laat denk ik wel zien dat onder andere politie en jongerenwerkers de grip op de buurt zijn verloren."

Quote "Het kan zijn dat jongeren zich uiten over onvrede in de samenleving en hoe ze worden weggezet" Sheher Khan - DENK Amsterdam

Geen Marokkanenprobleem Volgens beide mannen wordt er te veel conclusie aan deze acties verbonden. "We zien dat hier een groep jongeren baldadig gedrag vertoont, dat wordt door bepaalde partijen gebruikt om van een hooligan-probleem een Marokkanen-probleem te maken", legt Khan uit. El Johari vindt dat men daarmee een te grote groep over één kam scheert. "Het is natuurlijk geen excuus om zulk gedrag te vertonen", zegt hij. "Bijna iedereen die ik ken hoeft er niets van te weten", zegt Khan.

De voormalig jongerenburgemeester legt deze rellen naast de avondklokrellen: "Ik weet niet of er verband is, maar ik weet wel dat er bar weinig is gedaan na die rellen." Volgens El Johari is er meer nodig dan alleen het optreden van politie: "Als jongeren zich niet gehoord voelen, zoeken ze misschien andere manieren om hun stem te laten horen." Onderliggende oorzaken Khan maakt een vergelijking met de kermisrellen in Osdorp. "Bij een keer kun je het verklaren door ongein. Maar bij zo'n tweede keer dat er blijkbaar toch iets dieper geworteld zit." Al weet het raadslid natuurlijk niet of het dezelfde groep jongeren is. "Allereerst vind ik dat we een maatstaf moeten hanteren als politiek", vindt de fractievoorzitter. "We moeten bij álle wedstrijden, zowel WK als Eredivisie, laten zien dat zulk gedrag niet kan." Daarbij wil hij het stadsbestuur vragen om een groter onderzoek te doen: "We moeten op zoek naar de diepere oorzaken die hieraan ten grondslag liggen." De oud-jongerenburgemeester denkt dat hieruit een andere aanpak kan vloeien: "Wethouders moeten zich even achter de oren krabben over hoe ze zich aan deze jongeren gaan binden." Hij denkt dat er meer sleutelfiguren binnen die groepen moeten komen om dit bij de kern aan te pakken."