Buurtbewoners Entrepotdok fel tegen plannen om 140 sociale huurwoningen te verkopen

Wooncorporatie De Alliantie wil 140 sociale huurwoningen op het Entrepotdok in het centrum verkopen. Naar eigen zeggen om de wooncrisis tegen te gaan, want met dat geld kunnen ze meer nieuwe woningen elders in de stad bouwen. Buurtbewoners komen in opstand: "Mensen zoals ik worden uit het centrum gejaagd."

Buurvrouw en voorzitter van de bewonerscommissie Suzan van Putten woont al 34 jaar op het Entrepotdok. "Het is hier juist zo'n fijne mix van mensen. Er zitten kantoren, koopwoningen en sociale huur. Dat zie je nergens meer in het centrum. Ik zou het heel erg vinden als dat zou verdwijnen", vertelt ze.

De panden aan het Entrepotdok zijn na jarenlange verwaarlozing in de jaren tachtig onder leiding van wethouder Jan Schaefer, u weet wel, van 'In gelul kan je niet wonen', opgeknapt tot woningen en bedrijfsruimtes.

Kopen

De bewoners van de sociale huurwoningen hoeven niet per direct te vertrekken. Pas als je de huur opzegt, gaat de woning in de verkoop. Ook biedt De Alliantie de huidige bewoners de optie om hun eigen woning zelf te kopen. Maar daar schieten deze bewoners niets mee op, volgens Van Putten. "Dat is veel te duur natuurlijk. Mijn buurvrouw kreeg het aanbod om haar woning voor een half miljoen te kopen. Je woont in een sociale huurwoning, waar haal je dat geld vandaan?", vraagt ze zich af.

Volgens de Alliantie is het noodzakelijk dat de woningen verkocht worden, om nieuwe woningen te bouwen en te verduurzamen. De Groot: "Ik snap dat er een wooncrisis is, daar hebben we allemaal last van. Maar waarom moeten de mensen met de laagste inkomens dat betalen? Dat kan toch ook van ander geld betaald worden. Er zijn hier woningen die 1500- 2000 euro kosten. Gebruik dat geld lekker om nieuwe sociale huur te bouwen."

Op 10 december wordt er gedemonstreerd op het Entrepotdok.