Afpersen, hacken en phishing: online jeugdcriminaliteit grote uitdaging voor instanties

Duizenden euro's stelen door iemand online af te persen of te hacken: jongeren plegen steeds vaker dit soort online delicten. Voor instanties en professionals is online jeugdcriminaliteit moeilijk in zicht te krijgen. Hoe kunnen zij grip krijgen op online jeugdcriminaliteit? Morgenavond, 30 november, gaan experts en jongeren hierover in gesprek tijdens een bijeenkomst in De Balie.

Jeugdcriminaliteit verandert van karakter. Hoewel er al jarenlang sprake is van een vermindering van jeugdcriminaliteit in de stad, is het wel aan het verjongen en verharden. Nu zien experts dat er nog een verschuiving gaande is: de omslag naar online. En dat is een grote uitdaging voor instanties, want online criminaliteit blijft makkelijker onder de radar.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat online delicten niet of nauwelijks zichtbaar zijn in de (politie)registraties over jeugdcriminaliteit. Waarom is online jeugdcriminaliteit zo ongrijpbaar en wat hebben de autoriteiten nodig om het tegen te gaan?

Bijeenkomst De Balie

Op 30 november om 19.30 is er een bijeenkomst in De Balie over deze vraagstukken, met criminologen, politie, jongerenwerkers en ervaringsdeskundigen. De avond is gratis en ook live te volgen op AT5.