Wethouder wil knips Sloterweg doorvoeren terwijl bewoners geen ontheffing hebben

Bewoners en ondernemers van de Sloterweg en gemeente worden de dupe van een probleem bij de gemeente. Hen was beloofd dat ze een ontheffing zouden krijgen om door de straat te kunnen rijden, maar dat gebeurt voorlopig niet. Toch wordt de weg wel afgesloten.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer). Volgens haar loopt de methode om ontheffingen digitaal te verlenen en te controleren 'gemeentebreed helaas vertraging op'. De methode is namelijk nog niet uitontwikkeld, niet operationeel en niet te beheren. "Voor een goede introductie is het van belang de betrouwbaarheid van de uitvoering te hebben gegarandeerd", vindt Van der Horst.

Quote "De doelstelling om de hoeveelheid autoverkeer te verminderen staat echter niet ter discussie" Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer)

Ze kan nog niet zeggen wanneer de bewoners en ondernemers de beloofde ontheffingen wel krijgen. "De doelstelling om de verkeersveiligheid op de Sloterweg zo snel mogelijk te verbeteren door de hoeveelheid autoverkeer te verminderen staat echter niet ter discussie", schrijft Van der Horst. Met andere woorden, de knips komen er toch. Van der Horst overweegt de gedupeerden wel enigszins tegemoet te komen door de knips op de Laan van Vlaanderen niet of alleen tijdens de spits in te voeren. Dat zal nog besproken worden. Begin 2023 neemt het stadsbestuur een beslissing. Daardoor gaan de knips wel iets later ingevoerd worden dan verwacht. De Sloterweg zou in het eerste kwartaal van 2023 afgesloten worden voor doorgaand verkeer, maar dat wordt vermoedelijk het tweede kwartaal. Stuk omrijden Een meerderheid van de gemeenteraad koos in januari van dit jaar voor variant 2a, waarbij er zowel knips op de Laan van Vlaanderen als Sloterweg komen. Van der Horst schrijft dat alle bestemmingen ook zonder ontheffingen bereikbaar blijven. Dat is wel een heel stuk omrijden, zo is op onderstaande kaart te zien. Alleen de Louwesweg of de Anderlechtlaan kunnen dan nog gebruikt worden voor automobilisten die in het gebied zelf moeten zijn.

Gemeente Amsterdam

Een meerderheid van de gemeenteraad wilde ook dat onderzocht werd of bewoners en ondernemers de ontheffingen gratis zouden kunnen krijgen. Van der Horst schrijft dat dat kan als de ontheffingen straks wel digitaal verleend worden. Toch zijn er uitzonderingen. Als handmatige controle nodig is, betaalt de bewoner of ondernemer een 'regulier' tarief. Dat is dit jaar 237 euro en volgend jaar waarschijnlijk duurder door de inflatie. Over de knips op de Sloterweg is lang gediscussieerd. Voorstanders zeggen dat de weg nu gevaarlijk is voor fietsers omdat er sluipverkeer rijdt. Tegenstanders vrezen voor files in de omgeving omdat verkeer moet omrijden.