Man die op Schiphol Plaza werd aangehouden had geen gevaarlijke stoffen bij zich

De 55-jarige man die gisteren op Schiphol Plaza werd aangehouden, had geen gevaarlijke stoffen bij zich. Onderzoek van zowel Defensie als de Milieu Ongevallendienst van het RIVM hebben dat uitgewezen. De man is aangehouden voor bedreiging en zit daar nog altijd voor vast.

De man landde gisterochtend op Schiphol. Op Schiphol Plaza meldde hij niet veel later aan de Marechaussee dat hij gevaarlijke stoffen bij zich had. De Marechaussee sloeg kort na de melding groot alarm.

Naast politie, ambulances en brandweer werden ook specialistische teams als de EOD opgetrommeld. Een een deel van Schiphol Plaza werd afgezet. Waar het in eerste instantie nog om een kleine afzetting ging, werd het afgesloten gebied in de loop van de ochtend en middag groter.

De verdachte werd aangehouden en – nadat de onderzoeksteams ter plaatse waren – in een ontsmettingsstraat nagekeken. Ook de bagage die de man bij zich had, is onderzocht.

Overlast

De bedreiging zorgde voor overlast voor treinreizigers, omdat ook een deel van het NS-station was afgezet. Er stonden lange rijen voor de kaartautomaten.