Halsema: Mercatorplein veiligheidsrisicogebied tijdens WK-wedstrijd Marokko

Rondom de WK-wedstrijd van Marokko morgenmiddag om 16.00 uur zijn het Mercatorplein, Plein '40-'45 en de De Vlugtlaan aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat heeft burgemeester Halsema zojuist bekendgemaakt. De politie kan dan eerder optreden en fouilleren; de driehoek (burgemeester, politie, justitie) wil voorkomen dat er opnieuw zwaar vuurwerk wordt afgestoken.

Inter Visual Studio

Afgelopen zondag liep het overwinningsfeest na de WK-wedstrijd van Marokko tegen België uit op rellen. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken richting de politie en op het Mercatorplein werd een deelauto in brand gestoken. Crimineel Halsema noemde het gedrag van de relschoppers "schandalig" en "in een aantal gevallen crimineel". Volgens de burgemeester is het feest ook voor anderen verpest. "Er wordt in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap ook schande van gesproken. Zij hebben ook gezegd volgende keer in groten getale te zullen komen om dit te voorkomen." Volgens de burgemeester werd de Mobiele Eenheid tussen 17.30 en 19.00 uur gefaseerd opgeroepen. "Er is een aanrijtijd van 1,5 uur. Ik snap dat het voor de bewoners frustrerend is. Tegelijkertijd is dat wel de situatie zoals die is. Wij hebben geen parate eenheid, Rotterdam en Den Haag hebben dat wel. Deze staan onder druk. Wij kunnen geen parate eenheid hebben vanwege capaciteitsproblemen."

Quote "Achteraf kan er natuurlijk makkelijk gezegd worden: dat voelde u toch aankomen, maar we werken informatie-gestuurd" Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam

Dat bewoners zich alleen hebben gevoeld, begrijpt Halsema: "Er was geen informatie van tevoren over risico's. Achteraf kan er natuurlijk makkelijk gezegd worden: dat voelde u toch aankomen, maar we werken informatie gestuurd. Dat heeft ook te maken met de manier van optreden van de Amsterdamse politie: de-escalerend."

AT5

De kwetsbaarheid in de wijken zou één van de oorzaken kunnen zijn van de onrust. "Dat is alleen geen enkel excuus voor welke vorm van wangedrag dan ook. Wij zijn er wel alert op dat in die wijken sneller onrust ontstaan", aldus de burgemeester. Over de wedstrijd van Marokko aanstaande donderdag zei ze: "Dit is een risicowedstrijd op basis van de informatie van zondag. Feesten op straat mag. Het hoort bij een voetbaltoernooi als het WK. De grens ligt bij overlast en geweld."

AT5

JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga vroeg Halsema waarom de ME niet uit het zicht klaar stond, omdat dat bij risicowedstrijden van Ajax ook gebeurt. "Waarom is dit niet aangemerkt als risicowedstrijd." Aanstoot Halsema zei daarna dat ze aanstoot had genomen aan een interview met Nanninga. De JA21-fractievoorzitter zou gezegd hebben dat ME'ers met hun sloffen aan zaten te Netflixen."Daar heb ik aanstoot aan genomen." "Dat ging over de keuzes van de driehoek", onderbrak Nanninga haar. "Niet over de politie. Daar neem ik nadrukkelijk afstand van." Nanninga vond dat Halsema haar woorden in de mond legde. "Ik vind het een laffe manier, ik ga graag de discussie aan, maar niet dingen zeggen die ik niet gezegd heb."