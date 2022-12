Mokum Kraakt verliest rechtszaak en moet kraakpand Nieuwezijds Voorburgwal verlaten

De krakers die het pand op de Nieuwezijds Voorburgwal hebben gekraakt in oktober moeten van de rechter het pand verlaten. De groep stapte naar de rechter om net zoals de krakers van het pand aan de Vossiusstraat hun gelijk te halen, maar de rechter ging daar niet in mee.

Dat heeft de rechter vandaag besloten tijdens een zitting. De eigenaar van het pand zegt dat hij het gebouw wil renoveren, maar dat de krakers deze renovatie nu tegenwerken. De rechter gaf de eigenaar gelijk en daardoor moeten de krakers nu voor maandagochtend 9.00 uur uit het pand zijn, anders komt de politie het pand ontruimen.

Demonstratie

Mokum Kraakt houdt vanavond een demonstratie bij het pand op de hoek met de Rosmarijnsteeg. De organisatie laat weten dat ze dit doen voor 'woonrechtvaardigheid'. "Huisvesting van gewone Amsterdammers is belangrijker dan het recht van pandjesbazen om hun huizen leeg te laten staan."

Eerder organiseerde Mokum Kraakt ook al een expositie in het pand. De tentoonstelling ging onder meer over "de vele facetten van de eindeloze zoektocht naar een thuis" en "de noodzaak van verzet en tegencultuur in steden die worden geteisterd door woningnood".