Ook geen WK-schermen op terras tijdens kwartfinale

De komst van de tv-schermen op het terras in de winter wordt door de vastgestelde regels voor terrassen tegengehouden. Er mogen namelijk alleen in de zomer televisies op terrassen hangen en zelfs dan onder de voorwaarde dat er vanaf de openbare weg niet mee kan worden gekeken. Halsema zou een uitzondering kunnen maken, maar heeft dat vooralsnog niet gedaan.

Voor de kwartfinale gaat het feest in ieder geval niet door. Of voor een mogelijke halve finale óf zelfs de finale van Oranje de tv-schermen wél buiten mogen worden uitgestald, is nog niet duidelijk.

80 man in een tent

Op de vraag of er überhaupt mensen buiten zouden kijken, heeft John Sijmons van het café De Oude Schaeper een duidelijk antwoord. "Er zou absoluut animo zijn. Ik zend alle wedstrijden uit en het is elke dag druk. Bij de afgelopen wedstrijd van Oranje stonden er zelfs mensen buiten door de ramen te kijken", zo laat de eigenaar van de kroeg vlak bij het Hugo de Grootplein weten. Volgens Sijmons zouden de vrij frisse temperaturen geen probleem moeten zijn. "Ik wilde een tent neerzetten en daar had zo'n 80 man in gepast. Met een jas aan had je het zeker niet koud gehad."

"Ik vind het gewoon erg jammer. Ik snap dat ze zich aan de regels moeten houden. Maar als je het netjes zou kunnen doen op het terras, zie ik geen probleem." Sijmons hoopt dat Halsema voor de halve finale en de finale wel de tv-schermen toestaat. Ook al zou Nederland niet de volgende ronde halen, De Oude Schaeper zou de wedstrijden alsnog buiten uit willen zenden.

Reactie VVD

Ook Claire Martens, fractievoorzitter van de VVD, vindt het zonde dat de burgemeester de schermen niet toezegt voor vrijdag. "Ik hoopte dat de burgemeester het meende dat er naar zou worden gekeken. Horecaondernemers keken er namelijk heel erg naar uit", aldus Martens.

"Ik kan begrijpen dat vanwege de terrasvergunning het voor de aankomende wedstrijd niet mogelijk was, maar als het goed is komt er een halve finale aan en ik ga zeker vragen stellen of het dan wel mogelijk is. Er is gezegd dat er serieus naar zou worden gekeken, dus ik hoop dat de burgemeester dat ook doet."