WK-afvallers Ajax keren deze week alweer terug op De Toekomst

Alvarez en Sanchez hebben zich vandaag al op De Toekomst gemeld, laat een woordvoerder van Ajax weten. Na een doelpuntloos gelijkspel tegen Polen en een nederlaag tegen Argentinië (2-0) was de overwinning op Saudi Arabië (2-1) voor Mexico onvoldoende om door te stoten naar de laatste zestien. De ploeg eindigde uiteindelijk als derde in Poule C.

Hekkensluiters

Mohammed Kudus en Dusan Tadic worden later deze week weer bij het eerste verwacht. Kudus wist in Qatar nog hoge ogen te gooien, met onder meer twee goals tegen Zuid-Korea (3-2 winst Ghana) en een puike wedstrijd tegen Portugal (2-3 verlies). Doordat de wedstrijd tegen Uruguay met 0-2 verloren ging, eindigde Ghana wel als laatste in Poule H.

Ook Dusan Tadic werd met zijn ploeg vierde in de groep. De aanvoerder kende met Servië een moeizaam begin: van Brazilië werd met 2-0 verloren en de wedstrijd tegen Kameroen eindigde in 3-3. Servië mocht in de derde wedstrijd nog even dromen van een vervolg in het toernooi. Maar een 2-1 voorsprong tegen Zwitserland werd nog voor rust uit handen gegeven (2-3).

Kerstvakantie

De terugkeer op het trainingsveld zal van korte duur zijn. De WK-gangers van Ajax hebben mogen volgende week twee weken kerstvakantie vieren. De rest van de Ajacieden krijgt de week voor kerst vrij.

Alle Ajacieden die nu nog actief zijn op het WK, spelen voor Oranje. Omdat het Nederlands elftal in ieder geval vrijdag nog een kwartfinale tegen Argentinië speelt, keren ze waarschijnlijk na kerst pas weer terug op De Toekomst.

Tweede seizoenshelft

Het eerste van Ajax is de voorbereiding op de tweede seizoenshelft al begonnen. Vorige week trainde de ploeg van Alfred Schreuder een week in de Spaanse badplaats Marbella. Een oefenwedstrijd tegen het Engelse Blackburn Rovers ging daar met 0-2 verloren.

De eerstvolgende competitieve wedstrijd speelt Ajax op 8 januari. In de eredivisiewedstrijd van die zondag is NEC de tegenstander. De Nijmegenaren staan op dit moment negende in de eredivisie. Ajax staat op dit moment tweede en heeft een achterstand van drie punten op koploper Feyenoord.