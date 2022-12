Zwijgzaam groepje demonstranten zorgde ervoor dat ME werd opgeroepen tijdens protestmars

De politie wilde vooraf dat beide demonstraties 'zo ongestoord en veilig mogelijk' plaats konden vinden. Op de Dam was de sfeer rustig, maar tegen het monument zaten ongeveer twintig in het zwart geklede demonstranten met gezichtsbedekking die zich de 'black umbrella's' noemden. Zij protesteerden tegen kindermishandeling en waren ook anti-overheid. Agenten van de zogenoemde Vredeseenheid spraken met hen. "Ze geven beperkt antwoord en daar gaat het ook bij blijven", klonk er in het commandocentrum.

In een gisteren gepubliceerde podcast van de politieacademie zijn geluidsopnames vanuit de commandopost van de politie te horen. Die post zit in de kelder van het politiebureau aan de Elandsgracht. Op 4 september waren daar zo'n twintig politiemensen aanwezig. Naast de demonstratie en protestmars tegen de overheid , vond er die dag ook een demonstratie op het Museumplein voor een humaner asielbeleid plaats.

Het controleren van hun identiteit mocht, ondanks dat ze gezichtsbedekking droegen, wettelijk nog niet. Bovendien zou het tot onrust kunnen leiden en was er in dat geval te weinig politie op de Dam. Vooraf was de inschatting gemaakt dat de ME niet nodig was. "Je kan altijd zeggen, je kunt het risico zoveel mogelijk proberen uit te sluiten, maar dan zijn we binnen de kortste keren uitverkocht en hebben we alleen maar mensen die met ME bezig zijn", vertelde het Hoofd Ordehandhaving van de politie.

Defend-groepen

De onzekerheid over de groep, het aansluiten van een aantal leden van zogeheten Defend-groepen (die eerder gewelddadig bleken), het feit dat burgemeester Halsema in de ambtswoning aanwezig was, het iets hogere aantal demonstranten dan de door de politie verwachtte 4000 of 5000 en het bericht dat ze van zichzelf wilde laten horen op het Museumplein leidde ertoe dat hij de ME toch opriep. "Alles bij elkaar genomen en om ook niet verder achter de feiten aan te lopen heb ik de ME laten uitrukken."

De demonstranten kwamen inderdaad langs het Museumplein, maar daar vond geen confrontatie tussen beide groepen plaats. De demonstratie van Samen voor Nederland verliep verder zonder problemen. Wel liep er een demonstrant met een bord met een hakenkruis mee. Hem werd eerst gevraagd het bord te laten zakken. Dat deed hij. Later is de man opgepakt.

Van huis

Het komt vaker voor dat leden van de Mobiele Eenheid nog van huis moeten komen. Ook tijdens de rellen op het Mercatorplein op 27 november was vooraf de inschatting gemaakt dat de ME niet nodig was. Omdat agenten van de ME piket hebben, duurt het dan zo'n anderhalf uur voordat ze op locatie kunnen staan. Door personeelstekort bij de politie lukt het niet om altijd ME paraat te hebben staan, zei burgemeester Halsema vorige week.

De volledige door de politieacademie gemaakte podcast is hieronder te luisteren: