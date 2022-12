Crisis in basisonderwijs: lerarentekort in speciaal onderwijs zelfs 31 procent

Het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs is toegenomen van 15,3 procent in oktober 2021 naar 16,8 procent in oktober 2022. Het speciaal onderwijs kampt zelfs met een tekort van 31 procent.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). "Het hebben van voldoende bevoegde leraren voor de klas is het fundament voor goed onderwijs", schrijft onderwijswethouder Marjolein Moorman vandaag in een brief aan de gemeenteraad in reactie op de cijfers. "En goed onderwijs is nodig voor gelijke kansen voor alle Amsterdamse kinderen, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen." In Amsterdam in het totale lerarentekort circa 706 fte, waarvan 150 fte aan openstaande vacatures en 556 fte verborgen tekorten. Die tekorten worden op dit moment voornamelijk ingevuld door het inzetten van niet-bevoegden. Nieuw-West is het stadsdeel waar het lerarentekort het grootst is, namelijk 25,8 procent, oftewel 181 fte. In West is het probleem het minst groot, daar gaat het om 2,1 procent en 15 fte.

Lerarentekort per stadsdeel Centrum : 3,1 procent, 22 fte

: 3,1 procent, 22 fte Nieuw-West : 25,8 procent, 181 fte

: 25,8 procent, 181 fte Noord : 12,1 procent, 85 fte

: 12,1 procent, 85 fte Oost : 18,4 procent, 129 fte

: 18,4 procent, 129 fte West : 2,1 procent, 15 fte

: 2,1 procent, 15 fte Zuid : 12,3 fte, 86 fte

: 12,3 fte, 86 fte Zuidoost: 13,7 procent, 96 fte

"Ook is te zien dat de tekorten in het Amsterdamse basisonderwijs breder zijn dan alleen het tekort aan leraren", schrijft Marjolein Moorman in de brief. Zo is er een tekort van 17,9 procent aan schoolleiders, wat gelijk staat aan 51 fte. In het speciaal onderwijs is het tekort dus helemaal schrijnend. Bijna een op de drie vacatures wordt niet vervuld met een bevoegde leraar. "Dit betekent dat de meest kwetsbare kinderen op scholen zitten met het grootste tekort aan leraren", aldus Moorman.

Onderzoek De cijfers sluiten aan bij het onderzoek dat AT5 deed naar het lerarentekort. Wethouder Moorman zei in een reactie op de uitkomsten van dat onderzoek dat de er afgelopen jaren veel is gebeurd om de problemen op te lossen. "Dan kan je natuurlijk makkelijk zeggen: het was nog erger geweest als we het allemaal niet hadden gedaan, maar we moeten ook kijken naar wat we zelf kunnen doen. Dan denk ik aan alle randvoorwaarden. Uiteindelijk wordt het beleid voor het onderwijs niet in Amsterdam, maar in Den Haag gemaakt." Bekijk de video bij het AT5-onderzoek hier:

Ook in de brief aan de gemeenteraad doet Moorman een beroep op Den Haag. "Ik roep het Rijk op om hierin samen op te trekken met de gemeenten, opleiders en schoolbesturen. Alleen door gezamenlijk onze verantwoordelijkheid te nemen op alle fronten en met financiële stabiliteit, kunnen we ervoor zorgen dat onderwijsprofessionals kunnen doen wat zij het liefst doen, namelijk goed onderwijs geven met aandacht voor elke leerling." Moorman schrijft verder dat ook de gemeente er alles aan doet om het tekort terug te dringen. "Van parkeerplekken, voorrang op woningen, aantrekken van leraren tot het ondersteunen van schoolleiders. Schoolbesturen zetten extra in op werkgeverschap zoals het aanbieden van vaste contracten en ontwikkelmogelijkheden voor leraren."