Fors lerarentekort in Amsterdam: "We zijn hartstikke blij met enthousiaste mensen in het onderwijs"  

Het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs is volgens een rapport van Gemeente Amsterdam gestegen tot ruim 15 procent. Daarom slaan scholen en de gemeente de handen ineen om het tekort terug te dringen. Dit doen ze onder andere door de opleiding tot zij-instromer te promoten. Gijs Advokaat is zij-instromer en legt in Amsterdam Informeert uit waarom hij voor deze opleiding heeft gekozen. We treffen hem op basisschool De Kinkerbuurt in West.

AT5

Het is rond negen uur als de jongens en meisjes van groep 2 druk zijn met een kringspelletje. In het midden zit meester Gijs, die fanatiek een wedstrijd tussen de meisjes en de jongens leidt. Als het uiteindelijk gelijk spel blijkt, is het voor de kinderen tijd om buiten te spelen en kunnen wij Gijs spreken over zijn carrièreswitch naar het basisonderwijs. "Ik was als hulpouder al erg betrokken bij de school van mijn kinderen, en wilde daar meer mee doen'', vertelt hij. "Je gaat eigenlijk meteen aan het werk", vervolgt Advokaat. "Je staat parttime voor de groep als leerkracht, en daarnaast doe je een volledige opleiding." Dat vergt inzet, maar Advokaat krijgt van de kinderen in zijn klas genoeg energie. "Het is iedere dag verbazingwekkend hoeveel potentie er in kinderen zit. Als je dat weet aan te stippen, is dat heel leuk."

Stagecoördinator Eva Rutsen

Ook spreken we stagecoördinator Eva Rutsen. Zij ziet mensen met verschillende achtergronden de overstap naar het onderwijs maken. "Het is super leuk voor het team als je allemaal verschillende soorten mensen hebt." Wel benadrukt ze dat niet alleen zij-instromers maar iederéén welkom is in het basisonderwijs. "Reguliere pabo, deeltijd, verkorte deeltijd, of zij-instroom, we zijn hartstikke blij met enthousiaste mensen in het onderwijs."