Licht- en vuurwerkshow op Museumplein tijdens Oud en Nieuw: "Enorme lichtinstallatie van zesentwintig meter hoog met duizenden lampen"

Ook dit jaar is er, net als de afgelopen twee jaar in Amsterdam, weer een verbod om consumentenvuurwerk af te steken. Het verbod geldt niet voor al het vuurwerk. Licht vuurwerk, zoals sterretjes, mag wel. Maar wordt er dan helemaal niet meer geknald dit jaar? Op verschillende plekken in de stad, waaronder de A'DAM toren en op het Museumplein, worden wel vuurwerkshows georganiseerd. In Amsterdam Informeert vertelt organisator Klaas Rohde meer over de show op het Museumplein.

AT5

Vier op de vijf (81%) Amsterdammers vindt het belangrijk dat overlast veroorzaakt door vuurwerk wordt teruggedrongen, blijkt uit een onderzoek in 2019 van OIS in opdracht van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Vuurwerk afsteekverbod Mede door de resultaten uit het onderzoek en de ernstige incidenten die tijdens de jaarwisseling 2019-2020 hebben plaatsgevonden, heeft de gemeente in 2020 besloten om voor de hele stad een vuurwerk afsteekverbod voor particulieren in te voeren. Deze jaarwisseling treedt het verbod voor het eerst in werking. Tijdens de afgelopen twee jaarwisselingen gold immers een landelijk verkoop- en afsteekverbod als gevolg van de coronapandemie. "Ik vind het wel jammer, want het is wel leuk om vuurwerk af te steken met je vrienden", vertelt een teleurgestelde jongen. Een andere voorbijganger is blij dat er een afsteekverbod geldt. "Je schrikt mensen af, je schrikt de dieren af plus alle ongelukken. Ik vind dat het verbod moet blijven."

Klaas Rohde, organisator

Lichtinstallatie Om toch nog knallend het nieuwe jaar in te gaan worden er verschillende vuurwerkshows georganiseerd in de stad. Bij de A'DAM toren, in Oud Osdorp en in Weesp zijn shows. En op het Museumplein is de licht-, geluids- en vuurwerkshow Electric Fireworks te zien. "Electric Fireworks, hier op het Museumplein. Er wordt een enorme lichtinstallatie gebouwd van wel zesentwintig meter hoog met duizenden lampen erop en daar weer vuurwerk bovenop", vertelt organisator Klaas Rohde. Dat heb je nog niet eerder gezien".

Quote "Enorme lichtinstallatie van zesentwintig meter hoog met duizenden lampen" Klaas Rohde, Electric Fireworks

Niet iedereen op de Albert Cuypmarkt deelt dat enthousiasme. "Ik ga er zelf niet heen. Leuk voor mensen die in de buurt wonen, maar als je niet in de buurt woont dan ga je niet helemaal om twaalf uur daarnaartoe", aldus een scholier . Een andere voorbijganger ziet zo'n show wel zitten. "Ja, waarom niet? Maar ik laat haar dan wel thuis", zegt de voorbijganger terwijl ze naar de hond in haar armen kijkt.