Ook Molukkenstraat en Tussen Meer veiligheidsrisicogebied voor WK-wedstrijd Marokko

De aanleiding voor de maatregel is de halve finale van het WK tussen Marokko en Frankrijk van morgen om 20.00 uur. De eerdere wedstrijden van het Marokkaanse elftal hebben in de verschillende gebieden geleid tot 'ernstige openbare ordeverstoringen', laat de driehoek weten in een verklaring. Op meerdere plekken moest de Mobiele Eenheid (ME) optreden.

De driehoek wil wel benadrukken dat er morgen genoeg ruimte moet zijn voor spontane feesten in de stad. "Een eventueel goed resultaat in de halve finale van het WK mag uiteraard uitbundig gevierd worden, ook op straat", aldus de driehoek. Wel wordt er gesteld dat er duidelijke grenzen zijn tijdens de eventuele vieringen. Ordeverstoringen, het afsteken van zwaar vuurwerk en het dragen van gezichtsbedekkende kleding worden niet toegestaan.

De politie is in de stad morgen zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig. Daarnaast worden zij ondersteund door de Duitse politie en hun waterwerper. Zij zijn ondergeschikt aan het bevoegd gezag van de Amsterdamse politie.