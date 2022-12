Saba's man verdronk in het zwembad: "Ik probeer met de pijn te leven"

Goitom Zigta overleed zo'n vier jaar geleden. Op 25 november 2018 verdronk de Eritrese man in het zwembad van Optisport in Zuidoost. Door de medewerkers van het zwembad werd hij van de bodem van het zwembad gehaald, maar vandaag start een rechtszaak tegen twee medewerkers van het zwembad die nalatig zouden hebben gehandeld. Saba, zijn vrouw, mist hem nog elke dag en zij en de kinderen hebben veel last van Goitoms dood.

"Ik stuurde hem berichtjes waar hij bleef en belde hem, maar ik kreeg geen antwoord." Saba's man ging zelf het recreatiebad in, "hij kon namelijk al best goed zwemmen". Maar hij verdronk en werd op de bodem gevonden. Er is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In het AMC overleed hij na in coma te hebben gelegen.

"De politie-agenten belden aan, maar ik had helemaal niet verwacht dat het om mijn man zou gaan", begint Saba haar verhaal. "Maar toen kwam het bericht dat ik het best naar het AMC kon gaan." Haar man was die middag naar het zwembad gegaan. Bij dat zwembad wilde hij zijn diploma halen, vanuit de gemeente werd dat gefaciliteerd. Maar, eenmaal bij het zwembad aangekomen was die les er helemaal niet.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt twee medewerkers van Optisport. Er zouden namelijk fouten zijn gemaakt door de zwembadmedewerkers. Onder andere het toezicht zou niet genoeg zijn geweest. Er waren kinderfeestjes en er was veel drukte. Daarbij waren de zwembadmedewerkers op de hoogte van de zwemvaardigheid en status van de man, maar hielden ze hem niet goed genoeg in de gaten. Naast die gebreken, zouden ook technische elementen in het bad zoals een zwemlijn missen waaraan de man zich vast had kunnen houden.

"Ik ben niet boos op de medewerkers zelf, maar ze moeten hun werk wel goed doen", vertelt Saba. "Wij missen onze beste vriend, onze vader, onze man." Hun twee kinderen snappen niet altijd waar hun vader is. Haar zoon is autistisch en heeft daardoor altijd begeleiding nodig: "Hij snapt dat zijn vader er niet is, maar dat hij overleden is, is moeilijk te begrijpen", zegt de weduwe in tranen.

Verhuizen

Saba wil verhuizen, haar woning en de omgeving voelt niet fijn meer: "Ik voel me hier onveilig als alleenstaande moeder." Maar dat is nog lastig, want daar komt veel bij kijken. Op dit moment gaan de vriendinnetjes en klasgenootjes van haar dochter naar zwemles, zij alleen nog niet. "Het enige bad waar we met onze stadspas naartoe kunnen is dat bad waar hij is overleden. Daar wil ik haar echt niet hebben, maar ik wil wel dat ze als een kind kan leven."

Ze hoopt in de rechtbank gerechtigheid te krijgen. Wat het Openbaar Ministerie vindt en hoe de tegenpartij, de medewerkers van het zwembad en hun advocaten naar de zaak kijken wordt later vandaag in de rechtbank duidelijk.