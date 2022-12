Cv-ketel te lang uit laten kan voor problemen zorgen

Nicolas heeft een volle agenda. Hij is vandaag in De Pijp om een 20 jaar oude cv-ketel te vervangen. Een klus die twee dagen duurt en dan is het op naar de volgende. "Als ik vrijdag naar mijn planning kijk dan ziet het er maandag sowieso weer heel anders uit. Er komen altijd wel weer onverwachte situaties bij. Spoedgevallen, mensen die in de kou zitten, lekkages."

Een probleem dat vaker voorkomt dan andere jaren heeft te maken met de hoge gas- en energieprijzen. Hierdoor stellen veel mensen het aanzetten van de cv-ketel langer uit. En dat is volgens Nicolas de reden dat veel ketels nu niet optimaal werken of kapot gaan.

"Het is belangrijk dat de ketel even heeft gebrand voordat je hem intensief gaat gebruiken. Er kan een probleem ontstaan als het toestel te lang heeft stilgestaan. En dat het toestel dan niet werkt of niet optimaal werkt, waardoor mensen in de kou komen wanneer het echt heel koud wordt."

De belangrijkste tip die Nicolas kan geven: jaarlijks onderhoud. "Dat is heel belangrijk. Daarmee kan je heel veel problemen voorkomen. Als je in augustus besluit om de cv-ketel te laten reinigen of controleren, kan je eventuele problemen in de winter voor zijn."