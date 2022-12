Rutte biedt namens regering excuses aan voor slavernijverleden

Premier Mark Rutte heeft namens de Nederlandse regering vanmiddag in het Nationaal Archief in Den Haag excuses aangeboden voor het slavernijverleden. In een toespraak zei Rutte dat de excuses niet bedoeld zijn 'om schoon schip te maken'. "We doen dit en doen dit nu om staande op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar samen de weg vooruit te vinden."

"We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst", zei Rutte. "Dus zetten we vandaag een komma, geen punt. Het gesprek over het slavernijverleden moet zo breed mogelijk worden gevoerd, niet alleen in Nederland, maar juist ook op de plekken waar het gebeurde, met iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt."

Om de excuses rond het slavernijverleden is al weken veel te doen. Eind november lekte uit dat het kabinet van plan was om vandaag op 19 december excuses aan te bieden. Rutte zei te erkennen dat de aanloop naar deze dag 'beter had gekund'. "We weten dat er niet één goed moment is voor iedereen, niet de juiste woorden voor iedereen, niet één juiste plaats voor iedereen", zo zei hij. "Maar laat dat geen reden zijn dan maar niets te doen."

Kort geding

Een aantal Surinaamse organisaties, waaronder Mart Radio in Zuidoost, stapte in aanloop naar de excuses naar de rechter. Ze vinden dat de excuses onverwacht snel komen en wilden dat de excuses werden opgeschort. Ze vinden 1 juli volgend jaar een beter moment. Op die dag is het precies 160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat dit ook in de praktijk ten einde kwam.

Uiteindelijk wees de rechter de bezwaren af. De organisaties deden een beroep op de openbare orde en op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De rechtbank oordeelde echter niets te kunnen doen. Het gaat namelijk om bevoegdheden die burgers hebben, terwijl het hier gaat om een overheid. Verder was er volgens de rechter sprake van een etnische kwestie.

Op de Dam protesteerden bovendien gisteren enkele tientallen mensen tegen de excuses.