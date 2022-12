10 jaar na dubbele liquidatie in Staatsliedenbuurt: "Kregen vol zicht op nieuwe generatie criminelen"

Zaterdagavond 29 december 2012, een uur of half elf. De meeste Amsterdammers in Westerpark maken zich langzaam op om richting bed te gaan, als buiten op straat de hel losbreekt.

Lkhorf wordt in de Van Bossestraat onder vuur genomen en overlijdt later in het ziekenhuis. El Yazidi weet nog de Range Rover te bereiken waarmee de mannen naar de Staatsliedenbuurt zijn gekomen, maar wordt daar opnieuw beschoten en uiteindelijk om de hoek op straat geliquideerd.

"De dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt is eigenlijk het uur U geweest waarop je vol zicht kreeg op een nieuwe generatie criminelen", zegt misdaadjournalist en mede-auteur van het boek Mocro Maffia, Wouter Laumans.



Samen met hem, met oud AT5-verslaggever Dennis Kornman, die als een van de eersten ter plaatse was, en met buurtbewoners blikt AT5 terug op die decemberavond die de stad nog lang in zijn greep zou houden.