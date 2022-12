Erfgoedverenigingen naar rechter om verbouwing Amsterdam Museum

Heemschut en Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) hebben tegelijkertijd ook een voorlopige voorziening gevraagd om de sloop- en bouwwerkzaamheden op te schorten zolang het beroep loopt. "De gemeente bleek namelijk niet bereid te wachten op de uitkomst en had aangegeven al in januari te willen beginnen met de werkzaamheden", aldus de twee clubs.

Rond de verbouwing van het Amsterdam Museum is al langer veel te doen. Vorige maand verleende de gemeente de benodigde omgevingsvergunning, nadat eerdere plannen voor de verbouwing nog werden afgewezen omdat er te weinig rekening was gehouden met de historie van het pand.

"Het is een veel te ingrijpende aantasting van de middeleeuwse binnenstad", zegt Walther Schoonenberg, architectuurhistoricus en secretaris van VVAB. "Er wordt veel te veel gesloopt, waaronder de zeventiende-eeuwse kappen. De middeleeuwse aanblik, die bij de vorige verbouwing in 1975 tevoorschijn kwam, wordt hiermee teruggedraaid." Hij doelt onder meer op de publiek toegankelijke Schuttersgalerij die bij de verbouwing verdwijnt.

De verenigingen vinden dat de gemeente zichzelf zaken toestaat, waar anderen geen toestemming voor krijgen. "Er wordt op vijftien gronden afgeweken van het bestemmingsplan. Als een hotel of een particulier dit had aangevraagd, dan was er een rode streep doorheen gegaan", aldus Schoonenberg. "Eigenlijk blijven alleen de gevels overeind, en zelfs niet alle gevels want ook interne gevels verdwijnen."