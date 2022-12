Stad NL V Fevzi uit Noord is de beste scheidsrechter van Noord-Holland: "Binnen 10 jaar internationaal"

De 29 jarige Fevzi Tirpanci uit Amsterdam Noord is naast zijn huidige baan in het onderwijs elk weekend te vinden op het voetbalveld. Niet om zelf een balletje te trappen, hij is namelijk scheidsrechter. En daar is hij redelijk goed in: recent is hij verkozen tot beste scheidsrechter van Noord-Holland. En hij hoopt op meer...

Voor Fevzi Tirpanci is eigenlijk bij toeval in aanraking gekomen met het scheidsrechtersvak. Hij is docent economie op het Marcanti College in West, en zijn oom vroeg hem om een keer te fluiten voor een wedstrijd van zijn team. "En dat beviel me aardig", zegt Fevzi. Zo raakte hij enthousiast en ging hij cursussen volgen bij de KNVB om uiteindelijk een gediplomeerde scheidsrechter te worden. En dat lukte, ondanks de vertraging die de coronapandemie met zich meebracht.

Quote "Binnen 10 jaar fluit ik voor de eredivisie en misschien zelfs internationale wedstrijden" Fevzi Tirpanci, scheidsrechter

Toen Fevzi de verkiezing voor scheidsrechter van het jaar voorbij zag komen en deelde met de jongens van zijn voetbalteam, pikten zijn teamgenoten het snel op en begonnen zij stemmen binnen te harken voor Fevzi. "Het begon als grap maar uiteindelijk ben ik gewoon nummer één van Noord-Holland geworden", zegt Fevzi. Als één van de twaalf provinciewinnaars schat Fevzi zijn kansen best hoog in om de beste van Nederland te worden. Maar Fevzi wil meer: hij hoopt binnen tien jaar niet alleen in de eredivisie te fluiten maar zelfs ook internationale wedstrijden te leiden.

De KNVB heeft dit jaar voor het eerst een scheidsrechter van het jaar-verkiezing georganiseerd. Doel is om meer aandacht te vragen voor de scheidsrechter, een volgens hen onmisbare schakel op het voetbalveld. Op 7 januari wordt bekend wie de beste amateurscheidsrechter van het jaar 2022 is.