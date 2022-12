Hoe was 2022 voor Oekraïense balletdanser Alexis? "Ik begrijp nu dat het leven kort is"

Ook in 2022 gebeurde er ontzettend veel in Amsterdam. De stad ging van lockdowns naar de summer of love, doorstond een dodelijke storm, kreeg een nieuw bestuur en ving duizenden vluchtelingen op. Intussen zorgden inflatie en hoge energieprijzen voor kopzorgen. In 020 in 2022 blikken we terug op dit roerige jaar met mensen uit de stad die onderdeel werden van het nieuws. Vandaag: de Oekraïense balletdanser Alexis Tutunnique, die sinds het uitbreken van de oorlog in Amsterdam verblijft.

In 2022 verwelkomde de stad duizenden Oekraïners die hun thuisland moesten verlaten door de oorlog. Een van hen is balletdanser Alexis Tutunnique, die sinds het uitbreken van de oorlog in Amsterdam woont en danst.

Toen de Russen zijn land binnenvielen, was Tutunnique in Amsterdam voor een dansvoorstelling met balletgrootheid Igone de Jongh. Hij moest kiezen: of terug naar Oekraïne, waar hij niet meer weg zou kunnen en waarschijnlijk het leger in moet, of in Nederland blijven om te dansen.

"Ik heb veel geluk dat ik er niet was", blikt Tutunnique nu terug op het moment dat de oorlog uitbrak. "De meeste van mijn vrienden die in Oekraïne waren, kunnen het land niet verlaten en moeten in het leger dienen. Ik heb al een paar vrienden verloren door de oorlog. Ik begrijp daardoor dat het leven erg kort is."

Dans als antidepressivum

Alexis kon in Nederland blijven omdat hij nu danst voor The United Ukrainian Ballet Foundation. Dat is een initiatief, opgezet door Igone de Jongh en Matthijs Bongertman, om Oekraïense dansers naar Nederland te halen zodat ze vrij kunnen blijven dansen.

"Het brengt wat licht in deze donkere tijden", zegt Alexis over het dansinitiatief. "Het helpt me echt. Als ik optreed, ben ik volledig afgesloten van de realiteit. Ik denk dan alleen aan mijn rol op het podium."