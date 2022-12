Licht- en vuurwerkshow op Museumplein tijdens jaarwisseling: "Met licht kun je nóg meer"

Ook deze jaarwisseling geldt er weer een afsteekverbod van vuurwerk in de stad. Toch betekent dat niet dat er bij geen vuurwerk te zien zal zijn. Op het Museumplein wordt bijvoorbeeld een vuurwerkshow georganiseerd. De show wordt een combinatie van vuurwerk en lichtstralen. "Het licht komt op je af en gaat over je heen. Je staat er middenin."

Organisatoren Klaas Rohde en Sandra Kommer kunnen niet wachten tot oudejaarsavond 23.00 uur. Dan begint de show met een feest. Om tien voor twaalf begint het aftellen. "Daarvoor hebben we deze grote klok", vertelt Kommer. De enorme klok wordt op het moment nog opgebouwd. Naast de klok worden palen van 24 meter omhoog gehesen. "Met andreaskruisen die ook op vuurwerk lijken."

Beweging en diepte

Kommer vertelt dat de show juist door de lichten spectaculairder wordt dan als er alleen vuurwerk was geweest. "Je kan veel meer beweging en diepte creëren. Je kan er tussenin staan, het komt op je af, het gaat over je heen. Dat kan met vuurwerk minder." Toch wilden de organisatoren niet helemaal van het vuurwerk afstappen. "Het is toch een traditie", zegt Kommer. "En doordat vuurwerk hoger kan, krijgt het spektakel nog een extra dimensie."

Rohde verbaasde zich er eerder over dat Amsterdam voorheen geen centrale, grote vuurwerkshow had. "Zoals in andere grote wereldsteden", zegt hij. "Dat je samen aftelt en het nieuwe jaar ingaat. Oud en nieuw moet je met energie beginnen en dat gevoel willen we hier neerzetten."

Live-uitzending

Vanaf 23.45 uur is de licht- en vuurwerkshow ook live op AT5 te zien, op televisie en online.