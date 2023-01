Drukte langs het IJ voor vuurwerkshow A'dam Toren

Bijna twee dagen later dan gepland was er vanavond bovenop de A'dam Toren dan toch nog een vuurwerkshow. Het schouwspel werd zaterdag afgelast vanwege de harde wind. Vanavond, op de symbolische tijd van 20.23 uur, was het spektakel alsnog te zien voor de Amsterdammers. Daardoor werd het even druk achter Centraal Station, waar de show goed te zien was.