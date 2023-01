Verdachte moord Jane Johnsen bekent alleen haar lichaam in een kist te hebben gedaan

Dat bleek vandaag in een pro-formazitting, schrijft Het Parool. Het is nog altijd onduidelijk waaraan Jane Johnsen is overleden. Haar lichaam werd in oktober in een metalen kist in haar woning aan de Jonge Roelensteeg in het centrum gevonden. Ze was toen al bijna een maand vermist.

Haar ex-vriend Bas M. wordt verdacht van de moord op Johnsen en het wegmaken van haar lichaam. Hij ontkent en heeft wisselende verklaringen afgelegd. Toen ze nog vermist was, loog hij dat ze naar de Verenigde Staten was vertrokken. Na zijn aanhouding zei hij dat hij Johnsen dood in bed had gevonden en weer daarna verklaarde hij dat hij haar lichaam onderaan de trap van de woning aantrof.

Kist in een hennepkwekerij

M. heeft wel bekend haar levenloze lichaam te hebben verpakt in zeilen en met ducttape. Daarna stopte hij haar in een kist in een hennepkwekerij in de woning. Hij stelde tijdens de zitting dat hij het lichaam niet had willen wegmaken, maar had willen bewaren. Johnsen had ernstige verwondingen, waaronder een breuk in haar strottenhoofd, gebroken ribben en een gebroken arm. Het staat nog niet vast of dat komt door een val van de trap of door verwurging.

De advocaat van M. vroeg of zijn cliënt de zaak in vrijheid mag afwachten, maar daar ging de rechter niet in mee. Dit met name vanwege het verdachte gedrag dat M. na de dood van Johnsen vertoonde.