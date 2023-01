Radeloos na verbod op rattengif: "Hoe krijg ik dit probleem nu nog weg? Het is bijna onleefbaar"

Het rattenprobleem in de stad neemt niet af, maar de regels worden wel aangesnoerd. Het gebruik van gif tegen ongedierte wordt vanaf dit jaar door de overheid ontmoedigd. De verkoop van gif in winkels kan sinds een week niet meer en ook bestrijders mogen het gif niet meer te pas en te onpas inzetten. Richello is bestrijder, Appie heeft een groot rattenprobleem in huis. Allebei zijn ze niet te spreken over deze nieuwe aanpak.

Naast de bank in Appies woonkamer zit een net gedicht gat. "Hier bijten ze zich gewoon doorheen. Nu is het dicht, maar dit ligt sowieso weer open over een paar dagen", laat hij zien. Appie woont samen met zijn hond in West en heeft al tijden last van muizen en ratten in zijn huis.

"Als ik in bed lig hoor ik ze ruzie maken en rennen in het plafond en de vloer. Mijn hond ving ze vroeger, maar is daar inmiddels te oud voor." Appie eet zelfs niet meer thuis omdat hij bang is dat het ingekochte eten meteen wordt gekaapt door de ratten.