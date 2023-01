Telefoonwinkel in Bijlmer gesloten nadat er 'vele malen' gestolen telefoons werden gevonden

Een telefoonwinkel aan het Anton de Komplein in de Bijlmer moet van de gemeente dicht. Er zou gehandeld worden in gestolen telefoons. De winkel is vandaag per direct gesloten.

Volgens de gemeente is er al meerdere keren geconstateerd dat er gestolen telefoons en accessoires in de winkel lagen. "De politie heeft in de rapportage geconcludeerd dat er over een langere tijdsperiode heling plaatsvindt vanuit het pand. Volgens de politie en samenwerkende instanties is het risico op herhaling groot."

Quote "De politie kwam na aangiftes/meldingen door de getroffenen steeds uit bij deze winkel" Sluitingsbevel gemeente

Zo zouden er in 2019, 2020 en 2021 'vele malen' gestolen telefoons zijn gevonden door de politie. De telefoons zouden afkomstig zijn geweest van straatroven, diefstallen (met geweld), zakkenrollerij, fraude met online handel en overvallen. "De politie kwam na aangiftes/meldingen door de getroffenen steeds uit bij deze winkel en trof de telefoons daadwerkelijk in de winkel aan", schrijft de gemeente in het zogeheten sluitingsbevel. Daarnaast hield de winkelier het Digitaal Opkopers Register niet bij en werden er in de zomer van vorig jaar ruim 330 nagemaakte telefoonaccessoires gevonden. De politie en andere instanties hebben al verschillende keren met de winkelier gesproken. Ook zijn er waarschuwingen gegeven en sancties opgelegd. 'Criminele loop' Voor de buitenwereld zou het al lange tijd duidelijk zijn dat er in de winkel gestolen telefoons werden verkocht. Er zou sprake zijn van een 'criminele loop van en naar het pand'. De gemeente zegt dat het woon-en leefklimaat ernstig aangetast is en dat de openbare orde ernstig verstoord is. "Ook heeft het (door-) verkopen van andermans gestolen eigendommen, heling, een ondermijnend effect op de samenleving." De winkel moet een halfjaar dicht blijven.