Moordwapen Peter R. de Vries kwam volgens OM van Konrad W.: "Zijn dna zat erop"

Naast de twee uitvoerders, Delano G. en Kamil E., is de zaak intussen uitgebreid met vier verdachten, onder wie de vermeende aanstuurder, Krystian M. en Konrad W. Beiden Pools van geboorte en de 30-jarige W. verscheen vandaag voor het eerst voor een Nederlandse rechter nadat hij in september vorig jaar in Polen werd opgepakt.



Het Openbaar Ministerie ziet hem als medeplichtig aan de moord op de vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Volgens justitie zorgde hij, samen met Krystian M, er op 5 en 6 juli 2021 voor dat Kamil E. de beschikking kreeg over een pistoolmitrailleur en het omgebouwde alarmwapen waarmee De Vries uiteindelijk in de Lange Leidsedwarsstraat door Delano G. werd doodgeschoten.



Persofficier van justitie Mara van den Berg: "We weten in ieder geval dat er dna is aangetroffen op de vuurwapens die in de vluchtauto zijn gevonden en daarom hebben we dan ook het vermoeden dat hij de persoon is die die wapens heeft geleverd. Er is ook dna aangetroffen in de vluchtauto dus we weten ook dat hij op enig moment in die vluchtauto heeft gezeten."



Ook regelde Konrad W. de Google Pixel-telefoon waarmee Krystian M. voor, tijdens en na de moord instructies appte aan Kamil E., aldus de officier van justitie vandaag op zitting.



De twee zaken tegen enerzijds de uitvoerders en anderzijds de opdrachtgevers zijn nu samengevoegd. Daardoor zal het proces dat steeds meer uitdijt nog wel even duren. Een inhoudelijke behandeling, vandaag betrof een pro forma-zitting, wordt op z'n vroegst eind dit jaar verwacht.