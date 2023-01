Fevzi uit Noord nu ook verkozen tot beste amateurscheidsrechter van Nederland

Hij was al de beste in Noord-Holland, maar Fevzi Tirpanci uit Noord is nu ook verkozen tot beste amateurscheidsrechter van heel Nederland. Volgens hem is de prijs een blijk van waardering en een stap in de goede richting naar het betaald voetbal

Fevzi Tirpanci, hier derde van links, na de uitverkiezing - KNVB

"Ik was aangenaam verrast toen ik de prijs in ontvangst mocht nemen, maar vooral supertrots", laat Tirpanci aan AT5 weten. Een vakjury, onder ander bestaande uit scheidsrechters Bas Nijhuis en Franca Overtoom én journalist Sjoerd Mossou, moest uit drie finalisten de beste scheidsrechter kiezen. Door het beantwoorden van vragen en het oplossen van een casus werd Tirpanci verkozen tot de beste van het land. De 29-jarige Tirpanci is in het dagelijks leven docent economie op het Marcanti College in West, maar in zijn vrije tijd houdt hij ook graag de controle op het veld. Dat de prijs voor beste amateurscheidsrechter naar hem mocht gaan vindt hij dan ook een enorme eer. "Het is een blijk van waardering en erkenning voor iets wat je vrijwillig doet."

Quote "Op nationaal niveau is een topper fluiten iets wat ik wil bereiken" Fevzi Tirpanci

Om verkozen te worden tot de beste van Nederland op zijn niveau heeft Tirpanci meerdere cursussen gevolgd, om zo uiteindelijk een gediplomeerde scheidsrechter te worden. Zijn doel is om door te groeien naar de top van het betaald voetbal. Eerder vertelde hij voor de camera van AT5 dat hij realistisch is en er naar streeft om binnen tien jaar op dat niveau te fluiten. Om daar te komen moeten er wel hard worden gewerkt, dat weet Tirpanci ook. "Nadat je gediplomeerd scheidsrechter bent geworden begin je onderaan de ladder, op niveau I. Afgelopen seizoen werd ik door de KNVB gepromoveerd naar niveau H. Ik hoop dat ik aan het einde van dit seizoen ook de promotie naar niveau G kan afdwingen, maar er mogen maar twee scheidsrechters promoveren. Ik weet niet hoeveel collega's dat ook willen, maar ik hoop dat deze prijs een stap in de goede richting is." De droom van Tirpanci is om de absolute top te bereiken. "Op nationaal niveau is een topper fluiten wel echt iets wat ik wil bereiken. Internationaal heb ik ook dromen, maar die zijn nog wel ver weg." Voor nu fluit hij met al het plezier 'gewoon' op de amateurvelden. "Zaterdag gaan we weer aan de slag en heb ik een wedstrijd in Utrecht, dan gaan we verder met de marathon."

AT5