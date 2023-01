De Kookboekhandel krijgt nieuwe eigenaar: "Hoop dat Amsterdam hem ook gaat omarmen"

De populaire kookboekenwinkel "De Kookboekhandel" op de Haarlemmerdijk blijft, tot vreugde van veel klanten, een kookboekenwinkel. Onlangs liet de eigenaresse van de zaak Jonah Freud aan AT5 weten dat ze met de zaak gaat stoppen. De nieuwe eigenaar zag deze reportage en nam contact met haar op: "Hij had het item gezien en dacht, dat is wat ik wil."

Oliebollen, champagne en veel vaste klanten die afscheid kwamen nemen. Zo zag 31 december, de laatste dag van Jonah Freud als eigenaar van de bekende kookboekenwinkel op de Haarlemmerdijk eruit. Na 33 jaar is het volgens haar mooi geweest. Ook deze drukbezochte laatste dag bracht haar niet op andere gedachten: "Ik heb ontzettend veel fijne reacties gehad, maar sta nog steeds achter m'n beslissing", zegt Freud. Als klap op de vuurpijl belde de nieuwe eigenaar haar die dag om te bevestigen dat hij de zaak ging overnemen: "We waren al zo'n 3 à 4 weken in gesprek . Tijdens de borrel de 31e heeft hij gebeld om te zeggen dat hij het gaat doen."

De nieuwe eigenaar gaat per 1 april beginnen. De naam van de nieuwe chef laat Freud nog geheim. Wat ze wel kan verklappen is dat het een jonge Amsterdammer is. Ook hij kende Freud en de 'Kookboekhandel' tot voor kort niet: "Ik vind het erg leuk dat het een jonge jongen is. Hij is door AT5 op mijn pad gekomen. Hij had het item gezien en dacht dat is wat ik wil."