Kattenburgerstraat wordt 30 kilometer per uur na protestacties buurt: "Het was hier een racebaan"

Op veel plekken in de stad wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. Zo ook op de Kattenburgerstraat, waar bewoners flink hebben gestreden om dit voor elkaar te krijgen. Voor het zover is moet de straat eerst aangepast worden. In Het Verkeer legt omgevingsmanager Emma Walboom uit wat de werkzaamheden inhouden.

AT5

''De Kattenburgerstraat wordt een 30 kilometer per uur straat omdat 30 kilometer per uur de norm gaat worden binnen de gemeente Amsterdam. En de Kattenburgerstraat pakken we eerder aan op verzoek van bewoners'', legt Walboom uit. Deze week zijn de werkzaamheden gestart om de straat aan te passen. "Zo verhogen we de middenberm, komt er bij het Marineterrein een verhoogd verkeersplateau en gaat de bus halteren op de rijbaan", zegt Walboom. "Ook wordt de middenberm vergroend en vervangen we enkele ongezonde bomen."

Protest buurtbewoners Bewoners van de Kattenburgerstraat die we spreken zijn blij dat de maximum snelheid omlaag gaat. ''Het was hier een racebaan'', vertelt een dame die hier al ruim dertig jaar woont. ''Met een hele groep zijn we gaan knokken dat het hier goed zou komen.'' Er werden meerder acties opgezet door de buurt, onder andere een protestmars richting het stadhuis. ''En we zijn heel blij dat het is gelukt'', vertelt ze opgelucht. Dat de buurt zo heeft gestreden voor een verlaging van de maximum snelheid heeft alles te maken met de verwachting dat het drukker gaat worden in de Kattenburgerstraat. Dat komt omdat de Oostertoegang straks eenrichtingsverkeer wordt.

Protestmars bewoners Kattenburgerstraat 2019

Niet iedereen is blij met de verlaging van de maximum snelheid. ''Ik vind het belachelijk, vertelt een automobilist. Hij is bang dat er veel meer opstoppingen gaan komen in de stad. Een bestuurder van een Canta denkt er anders over. ''Er gebeuren op bepaalde plekken veel ongelukken en daar zie je knuffeltjes liggen. Door 30 kilometer per uur gaan we denk ik met z'n allen dan toch bewuster rijden.''

Gevolgen verkeer Tijdens de werkzaamheden kan autoverkeer altijd van het Kattenburgerplein richting de Piet Heinkade rijden. Verkeer in tegengestelde richting, vanaf de Piet Heinkade de stad in, wordt omgeleid via de route Panamalaan, Mauritskade, Weesperstraat en Valkenburgerstraat. Het Marineterrein, de parkeergarages en de zijstraten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Door de werkzaamheden zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen in de Kattenburgerstraat beschikbaar. Ook de bus wordt omgeleid en heeft een tijdelijke halte. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon langs het werk. De werkzaamheden zijn 26 maart 2023 klaar.