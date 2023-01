Kritiek op huidige plannen uitbreiding betaald parkeren: "Eerst beter openbaar vervoer nodig"

Tijdens de raadscommissie Mobiliteit hebben meerdere partijen én de stadsdeelcommissie van Zuidoost hun kritiek geuit over de huidige plannen van de uitbreiding van het betaald parkeren in de stad. De kritiek luidt onder andere dat het openbaar vervoer in Zuidoost en Nieuw-West eerst moet verbeteren en dat er beter onderzoek moet worden gedaan naar de parkeerdruk.

Bakker pleit voor een nieuw onderzoek naar de parkeerdruk. Volgens hem is er meer onderzoek nodig voor er een advies geleverd kan worden. "Wij willen uitstel van het advies tot eind maart 2023, zodat wij meer bewoners kunnen spreken en per wijk een advies kunnen maken."

Het stadsbestuur wil het betaald parkeren in beide stadsdelen flink uitbreiden. Volgens wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) zal de parkeerdruk en de daar bijhorende overlast hierdoor afnemen. Volgens Dylan Bakker van de stadsdeelcommissie Zuidoost valt die parkeerdruk wel mee in Zuidoost. "De parkeerdruk haalt op de meeste plekken overdag de 50 procent niet", zei hij tijdens de raadscommissie.

Ook de raadsleden die aanwezig waren hebben kritiek op de plannen in hun huidige vorm. "Het college wil extra geld ophalen in kwetsbare wijken ter behoefte van leuke dingen voor linkse mensen", aldus Kevin Kreuger van JA21. "Het betaald parkeren wordt ingevoerd op plekken waar de parkeerdruk onder de 80 procent ligt. Ik hoop dat de wethouder extra tijd wil nemen voor adviezen en zienswijzen."

"Openbaar vervoer moet beter"

Süleyman Koyuncu van Denk wil dat voordat de uitbreiding van het betaald parkeren van start ingaat, het openbaar vervoer in de stadsdelen eerst verbeterd wordt. "Zolang er geen reële alternatieven zijn, zijn wij tegen betaald parkeren." Als andere optie ziet Denk om de parkeervergunningen van bewoners niet alleen geldig te laten zijn voor de eigen parkeerzone, maar ook die eromheen.

Ook BIJ1 wil dat er een nieuw onderzoek wordt gedaan naar de parkeerdruk en is ook van mening dat het openbaar vervoer beter moet. "Er is beter openbaar vervoer nodig in Zuidoost. Je kan er niet voor zorgen dat mensen hun auto voor een deel moeten missen, als er geen alternatief is", aldus Vreer Verkerke namens de partij.

Reactie Van der Horst

De verantwoordelijke wethouder, Van der Horst, was ook aanwezig bij de raadscommissie. Zij stelt dat er 'wel degelijk tijd in is gestoken' voor het uitbreiden van het betaald parkeren. Wel gaat de wethouder mee met het verzoek tot uitstel. Er werd al een week extra genomen voor het advies en na het verzoek komen daar nog eens vijf weken bij. Waar het advies eerst op 20 januari rond moest zijn, is dat nu verplaatst naar eind februari.

Volgens Van der Horst heeft de gemeente ook plannen om volgend jaar het betaald parkeren te introduceren in Noord.