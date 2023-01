Van vier hoog gevallen jongetje (1) ligt met ernstig letsel in ziekenhuis

Het jongetje (1) dat donderdagmiddag uit een raam op de vierde verdieping van een woning aan de Bos en Lommerweg is gevallen, ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis.

Het jongetje viel donderdag rond 16.15 uur naar beneden. Diverse omstanders ontfermden zich direct over het kind, verleenden eerste hulp en schakelden de hulpdiensten in. De politie reanimeerde het kindje direct bij aankomst, het jongetje is kort daarna met een hartslag en ademhaling door ambulancepersoneel vervoerd naar het ziekenhuis waar hij nog steeds verblijft.

Hoe het jongetje uit het raam heeft kunnen vallen, is nog onduidelijk en wordt door de recherche onderzocht. De recherche komt graag in contact met getuigen die zich nog niet hebben gemeld.