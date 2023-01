Misdaad NL V Verdachte zegt zich niets te kunnen herinneren van doodslaan begeleider: "Echt niet"

De 41-jarige Bülent D., die in zijn woning een begeleider van HVO-Querido zou hebben doodgeslagen, herhaalde tijdens de zitting vandaag dat hij niets meer van de mishandeling zegt te weten. Volgens deskundigen is hij ontoerekeningsvatbaar. Het OM wil dat hij tbs met dwangverpleging opgelegd krijgt, maar zijn advocaat vindt dat niet terecht.

D. gaf eerder in een verklaring aan: 'ik weet niet wat er met Joost (de begeleider, red.) gebeurd is. Ik weet helemaal niet wat er gebeurd is'. Dat bevestigde hij tegenover de rechter: "Nee, echt niet." Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij de 65-jarige begeleider, die niet de vaste begeleider was maar hem die dag hielp met wat papierwerk en het opruimen van het grofvuil, met een lege drankfles op het hoofd geslagen.

Politieonderzoek bij de woning van D. / Inter Visual Studio

De verdachte zegt zich pas weer iets te kunnen herinneren vanaf het moment dat hij in zijn scootmobiel in de voortuin op een paar meter afstand van het slachtoffer zat. Voor die tijd heeft hij volgens het OM zijn huis, waar veel bloed lag, schoon geprobeerd te maken. Ook zou hij andere kleding aangetrokken hebben.

Quote "Ik denk toch dat de deskundigenverklaringen meer wegen" Advocaat van Bülent D.

De advocaat van D. vindt het niet vreemd dat haar cliënt het doodslaan en schoonmaken niet herinnert, maar bijvoorbeeld het bellen van 112 wel. "Dat kan misschien voor een leek op het eerste gezicht zo lijken, maar ik denk dan toch dat de deskundigenverklaringen meer wegen." De deskundigen van het Pieter Baan Centrum stelden vast dat Bülent D. vanaf zijn tienerjaren lijdt aan epilepsie. In de nasleep van een aanval is gerichte agressie niet gebruikelijk, maar het kan wel gebeuren. Ze zeiden ook dat tbs niet passend is, omdat dat bedoeld is om een persoonlijkheidsstoornis te behandelen en niet de gevolgen van een epileptische aanval.

Quote "Dat verdachte het feit niet kan worden toegerekend, maakt niet dat het feit minder ernstig is" Officier van justitie

Daarmee zou Bülent D. dan op vrije voeten komen, terwijl hij eerder al eens andere hulpverleners aanviel nadat hij een tijd geen medicijnen had geslikt. Het OM vreest voor herhaling, zeker omdat niet kan worden uitgesloten dat D. andere psychische problemen heeft. "Dat verdachte het feit niet kan worden toegerekend, maakt niet dat het feit minder ernstig is", zei de officier van justitie. Zijn advocaat denkt dat het risico dat D. weer iemand te lijf gaat laag is, zeker als zijn omgeving rekening houdt met zijn aandoening. "De vraag is wel, waarom zou je iemand de tbs insturen als diegene daar niet voor behandeld kan worden. Zou hij dan niet juist een passende behandeling moeten krijgen, in een ander kader?", zei ze na de zitting. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.