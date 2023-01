Partij voor de Dieren doet nieuwe poging om 'doodsnood en pijn' vissen te voorkomen

De Partij voor de Dieren dient een voorstel in om de pachtcontracten met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging volgend jaar voorgoed te beëindigen en het water daarna niet meer te verpachten. Hengelsport en visserij zouden daardoor niet meer toegestaan zijn in de stad.

Vissers hebben nu een vispas nodig en die kan onder meer worden geregeld via de Amsterdamse Hengelsport Vereniging, maar de pachtcontracten lopen volgend jaar af. Volgens de Partij voor de Dieren is dat een 'uitgelezen kans om een einde te maken aan een praktijk die onnodig lijden bij vissen veroorzaakt'.

In het voorstel somt Partij voor de Dieren-raadslid Judith Krom meerdere redenen op om inderdaad te stoppen. "Vissen worden aan een haak door hun huid uit het water getrokken, waarna ze stressvol worden blootgesteld aan de open lucht. Vistuig veroorzaakt wonden aan de vissenmond en de vis wordt vervolgens gewond teruggegooid in het water. Ook veel andere dieren worden in Amsterdam (dodelijk) verwond door vistuig."

Krom wijst op het boek Do fish feel pain? uit 2010, waarin beschreven staat dat vissen pijngedrag vertonen. "Daar tegenover kan het menselijke belang van het vermaak dat hengelen biedt worden afgewogen. De Partij voor de Dieren-fractie stelt dat in het licht van de doodsnood en pijn van vissen het menselijke belang van vermaak verbleekt."

In juni stemmen

Het voorstel is vandaag naar leden van de gemeenteraad gestuurd. Op 24 februari kan het ingeleverd worden bij het college van Burgemeester en Wethouders, dat daarna met een zogeheten bestuurlijke reactie komt. Op 23 maart kan het in een commissievergadering in de Stopera besproken worden en in juni kan er tijdens een gemeenteraadsvergadering eventueel over gestemd worden.

Het is niet de eerste keer dat de partij voor een verbod op sportvissen pleit. In 2014 noemde toenmalig fractievoorzitter Johnas van Lammeren het een 'raar fenomeen', maar een voorstel van de partij werd daarna alleen gesteund door GroenLinks.