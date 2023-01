Activist en journalist Julia Jouwe in What's Next: "Ik denk gewoon dat je jongeren in de regie moet zetten"

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart onderzoekt What's Next wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Amsterdam en Noord-Holland. In De Stem Van geven jongeren hun ongezouten mening over de Noord-Hollandse politiek. In deze aflevering wordt journalist Julia Jouwe aan de tand gevoeld.

Julia Jouwe is naast journalist ook een activist die verhalen vertelt die nog niet bekend of erkend zijn. Ze is betrokken bij de maatschappij om bewustzijn te creëren bij anderen: "Of dat nou met gastcolleges is, gesprekken voeren in mijn nabije omgeving of maatschappelijk werk met jongeren."

Het is voor Julia belangrijk dat jongeren betrokken worden bij de Provinciale Statenverkiezingen. "Ik denk dat volwassenen in het algemeen en ook in de politiek best wel typerend over jongeren denken: die weten het niet of zijn lui, dus wij als volwassenen doen het wel", zegt Julia. "Maar ik denk gewoon dat je de jongeren in de regie moet zetten."