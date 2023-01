Amsterdammer met laag inkomen mag op 'supermarktsafari'

Voor sommige Amsterdammers is het niet vanzelfsprekend om voldoende verse producten te kopen, te bewegen en gezond te koken. Daarom komt de gemeente samen met de GGD met een initiatief om mensen uit Noord, Nieuw-West en Zuidoost hierin te begeleiden. In deze stadsdelen zijn de gezondheidsachterstanden namelijk het grootst.

Een voorbeeld dat ervoor zal moeten zorgen dat het gezond leven makkelijker wordt, zijn zogenoemde supermarktsafari's. Tijdens deze safari zullen Amsterdammers in kleine groepjes samen boodschappen doen. Op deze manier leren zij dan hoe ze gezond én betaalbaar inkopen kunnen doen. Daarnaast krijgen zij tips mee en leren zij zo bijvoorbeeld om verleiding van marketing voor ongezonde producten in de supermarkt te herkennen.

Samen met de GGD heeft de gemeente het programma 'Gezond Leven Makkelijker Maken' opgezet. Het idee erachter: begrijpelijke en toegankelijke informatie over gezond leven geven. Zo zullen in de eerste helft van dit jaar 300 Amsterdammers, vrijwilligers en professionals een gesprek met de gemeente aangaan. Dit om inzicht te krijgen in de drempels die zij ervaren om gezonder te leven.

"Het is ontzettend belangrijk dat alle Amsterdammers informatie over hun gezondheid kunnen vinden, begrijpen en toepassen"

Het streven is om gezondheidsachterstanden in de stad te verkleinen. Wethouder Shula Rijxman van Zorg en Preventie spreekt zich in een brief namens de gemeente uit over de achterstanden in de stad. Volgens haar leven mensen met een laag inkomen en weinig of geen opleiding vijftien jaar minder lang in goede gezondheid. "Zij ervaren meer stress, bewegen minder en eten minder gezond. Door de inflatie en de energiecrisis zijn deze gezondheidsverschillen verder toegenomen."

Tijdens de corona bleek dat mensen die in armoede leven en minder gezond zijn, grotere moeite hadden om toegang te krijgen tot betrouwbare informatie. Samen met de GGD gaat Rijxman daarom aan de slag met een aanpak om gezondheidsvaardigheden van mensen die dat nodig hebben te vergroten. "Het is ontzettend belangrijk dat alle Amsterdammers informatie over hun gezondheid kunnen vinden, begrijpen en toepassen.”