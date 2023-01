Organisatie referendum Hoofdgroenstructuur dupe van storing, krijgt extra tijd

De organisatie van het referendum over het zogeheten 'beleidskader Hoofdgroenstructuur' heeft van burgemeester Halsema twee dagen extra tijd gehad om ondersteuningsverklaringen in te dienen. Dat was woensdag door technische problemen bij de site van de gemeente niet mogelijk.

Het verzoek voor het houden van een referendum moest eigenlijk zeven dagen voor de behandeling van het onderwerp in de gemeenteraad gedaan zijn. Via een brief aan Halsema verzocht de organisatie om de behandeling met twee weken uit te stellen omdat het digitale formulier via de gemeentelijke site 'niet beschikbaar' was, maar in plaats daarvan heeft Halsema de indieners meer tijd gegeven.

Deur verder open

De indieners van het referendum hopen dat de Hoofdgroenstructuur van tafel gaat. "Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’, dat de wethouder wil invoeren, zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur", schrijven ze. "In dit beleidsvoorstel worden maar liefst 85 gebieden die nu nog beschermd worden, tot ‘bijzondere gebieden’ gedegradeerd."

Het gaat om een inleidend verzoek. Daarvoor zijn 1000 handtekeningen nodig. Als de gemeenteraad vindt dat het onderwerp niet onder de uitzonderingen valt, stopt de verdere besluitvorming totdat duidelijk is of het referendum doorgaat. Om het referendum daadwerkelijk te laten plaatsvinden, moeten er in tien weken tijd 10.000 ondersteuningsverklaringen opgehaald worden.

Inspraakavond

De Hoofdgroenstructuur is kort gezegd het totaal aan groene gebieden en natuur dat door Amsterdam wordt beschermd tegen bebouwing. Vorige week vond er in de Stopera een inspraakavond over het onderwerp plaats. Daarbij waren zo'n honderd insprekers aanwezig. Verantwoordelijk wethouder Reinier van Dantzig was er niet bij, maar zei een dag later dat hij met de nieuwe plannen juist meer groen wil beschermen en dat gemeenteraadsleden over bouwplannen kunnen stemmen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 25 januari zouden gemeenteraadsleden over de Hoofdgroenstructuur stemmen, maar het is dus nog de vraag of dat daadwerkelijk gebeurt.