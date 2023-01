Ajax speelt gelijk tegen Volendam en heeft nu historisch zwakke reeks te pakken

Een beschamende thuisnederlaag tegen FC Volendam bleef Ajax bespaard, maar meer dan een 1-1 gelijkspel zat er ook vanavond niet in. Daardoor blijft de ploeg van Alfred Schreuder voor de zevende competitiewedstrijd op rij zonder overwinning. De langste reeks sinds 1964/65, toen Ajax als 13e eindigde in de eredivisie.

Het publiek in de Johan Cruijff Arena had al vroeg in de wedstrijd laten zien dat het zeer ontevreden is over de huidige situatie. Al vijf minuten na de aftrap wapperde een deel van het publiek met witte zakdoeken. Ook werd overal in het stadion "Schreuder rot op" gescandeerd.

Die negatieve sfeer wist Ajax niet om te draaien. De ploeg was dominant, maar had tegen een stug FC Volendam, dat duidelijk als hoofddoel had om geen goals tegen te krijgen, moeite met het creëren van kansen. Edson Alvarez was de enige die Volendam-keeper Filip Stankovic (tot twee keer toe) wist te testen. Daar bleef het alleen wel bij voor Ajax, waarmee er bij rust nog altijd 0-0 op het scorebord stond.

(Ex-) Ajax-goal

Dat veranderde in de tweede helft, toen nota bene ex-Ajacied Damon Mirani raak kopte uit een vrije trap van die andere ex-Ajacied: Carel Eiting. Ajax deed er vervolgens alles aan om op gelijke hoogte te komen, dat gebeurde in de 80e minuut, toen Mohammed Kudus de bal tegen de touwen ramde.

Ajax bleef vervolgens aandringen op een voorsprong. Daar kwam het uiteindelijk niet van, waardoor Ajax zich dus opnieuw stukbeet. De ploeg van Alfred Schreuder zit al sinds 22 oktober zonder competitieoverwinning.

1965

Eén schrale troost. Tijdens de negatieve reeks in 1965 stond Ajax onder leiding van Rinus Michels, die het kort na de winterstop had overgenomen. Ook dat Ajax kon de laatste zeven wedstrijden van het seizoen niet winnen: het eindigde daardoor als dertiende in de eredivisie.

De seizoenen daarop zou het, onder leiding van diezelfde Michels, veel beter gaan. In de zes seizoenen daarna zouden Michels en Ajax vier keer landskampioen worden en drie keer de Europa Cup I winnen.

Of het Ajax van nu het tij na vanavond kan keren, moet komend weekend blijken. Zondag speelt Ajax om 14.30 uit tegen Excelsior.