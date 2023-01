Witte zakdoekjes in de Arena: Ajax-supporters eisen vertrek Schreuder

Uit onvrede over trainer Alfred Schreuder wapperde groot deel van het Ajax-publiek vanavond met witte zakdoekjes. Ook was er enige tijd "Schreuder rot op" te horen in het stadion. De actie begon vijf minuten na de aftrap van de wedstrijd tegen Volendam: naar de vijfde plek die Ajax op dit moment op de ranglijst inneemt.